Premio Nobel denuncia que "murieron miles de personas en la construcción de estadios de fútbol"

Durante la segunda jornada del evento #VoyXLaPAz, organizado por la Fundación para la Democracia Internacional, se realizaron los paneles de debate liderados por los Premio Nobel junto a figuras destacadas de las artes y la cultura, la ciencia, la educación y la política como el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, y el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica.



El ex mandatario uruguayo participó de la disertación de Pérez Esquivel "El luminoso legado de la memoria" y elogió la iniciativa llevada adelante por el presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, Guillermo Whpei.



Entre las temáticas abordadas en los paneles de debate, estuvieron las problemáticas de género, educación, libertad de expresión y esclavitud moderna, una de las principales preocupaciones de la Fundación para la Democracia Internacional.



En ese sentido, el Nobel polaco Lech Walesa reflexionó: "La esclavitud de hoy en el mundo resulta de los errores del pasado" y llamó a observar el caso de Europa: "Había tantas desproporciones en el desarrollo y pasaron como una federación única y casi hemos llegado a nivelarlas. Vamos a eliminar problemas cuando avancemos en la globalización del mundo".



En tanto, la Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú Tum continuó haciendo mención a uno de los casos más alarmantes de esclavitud moderna que tiene lugar en Qatar en el marco del Mundial de Fútbol a realizarse en 2022 y para el que miles de qataríes han sido empleados en la construcción de obras llevándolos al límite de explotación y atentando con la vida de más de 2000 personas.



"Murieron miles de personas para la construcción de un estadio de fútbol, también la gente se tuvo que despojar de todo. Hay informes espeluznantes de esto que se hizo a propósito, eso significa que son delitos de Lesa Humanidad. Nosotros estamos tipificando los delitos de Lesa Humanidad y uno de los tipos es esto que pasó en Qatar y que sigue pasando porque la necedad de las empresas y del estado no ha terminado. Prontamente habrá mayor información detallada que incluso puede ameritar un tribunal internacional", puntualizó Menchú Tum.



Por su parte, Whpei comentó que con el fin de visibilizar la problemática de Qatar le hizo llegar al Papa Francisco la confirmación de que hay 2000 nepalíes muertos en la construcción de estadios y centros de convenciones en el Estado de Qatar, donde ya hay denuncias de Alemania y Holanda por la violación profunda de los Derechos Humanos.



"A raíz de esta acción, Su Santidad envió una carta al presidente de la FIFA dos meses atrás y estamos esperando respuesta para que se aclare la situación de Qatar y su relación con el Mundial de Fútbol", sumó Whpei.



"Estamos pidiendo una legislación en donde se proteja a los migrantes. Esta es una realidad mundial, el fútbol es una unificación de pueblos, este es un mundial donde nadie gana y todos pierden", agregó.



"Hay una propuesta de sede entre Uruguay y Argentina que todavía no está confirmada", explicó.



En ese sentido, Whpei anunció que el 7 de junio realizará una conferencia en Madrid junto a los Premios Nobel para hacer visible y efectuar la denuncia pública en Europa de la situación que están viviendo los esclavos fundamentalmente nepalíes en Qatar.



Cabe destacar que la Fundación para la Democracia Internacional viene desarrollando una agenda de trabajo sobre estos temas para poner sobre la mesa la problemática y evitar que se sigan las obras bajo estas condiciones de precariedad laboral y violación a los derechos humanos.



El evento organizado por la Fundación para la Democracia Internacional comenzó el jueves con una gala inaugural que tuvo lugar en el SODRE, a la cual asistió el presidente Tabaré Vázquez quien se mostró hagalado porque Montevideo sea sede de la segunda edición del encuentro: "Quiero destacar el liderazgo de "Voy por la Paz" para un mundo menos violento, a la Fundación para la Democracia Internacional y a su presidente, Guillermo Whpei quien lleva adelante este movimiento, así como a los Nobeles que tanto hacen por la paz en el mundo. Hay que ir por la paz con la convicción de estas personas. A ellos va nuestro agradecimiento en nombre del pueblo uruguayo", manifestó.



Las intensas jornadas concientización y aportes por la paz y un mundo menos violento tendrán un cierre a pura música esta tarde, momento en el que los cuatro Premios Nobel de la paz estarán acompañados por León Gieco, Rubén Rada, Patricia Sosa, Emiliano Brancciari (No Te Va Gustar), Juan Carlos Baglietto, Tabaré Cardozo y la Catalina, entre otros, para brindar un show musical.