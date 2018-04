Vettel creció en la clasificación y superó a todos en el GP de Azerbaiyán

El alemán Sebastian Vettel volvió a dar una muestra de poder con su Ferrari al conseguir este sábado la pole consecutiva en Bakú por delante del británico Lewis Hamilton y el domingo partirá en primer lugar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.



Es la tercera pole consecutiva para el piloto de Ferrari, que el domingo tendrá la posibilidad de afirmarse como el líder del campeonato. En tercer lugar, por detrás de Hamilton, comenzará el finlandés Valtteri Bottas a bordo del otro Mercedes.



Cuatro veces campeón del mundo, el germano no había tenido una buena clasificación hasta la Q3, cuando clavó un tiempo de 1.41.498 minutos para aventajar a Hamilton por 179 milésimas. El alemán había tenido inconvenientes con el fuerte viento, pero sobre el final de la tanda encontró la vuelta rápida que le dio el primer lugar por delante de Hamilton.



A pesar de la derrota parcial y de no haber ganado ninguna carrera en lo que va de la temporada, el británico se mostró confiado en lo que él y su Mercedes puedan dar en la carrera, para descontar los nueve puntos que ya le sacó Vettel en las tres primeras carreras del año.



Por detrás de Vettel y ambos Mercedes quedaron los Red Bull del australiano Daniel Ricciardo, ganador el año pasado en Bakú y del último Gran Premio hace dos semanas en China, y el holandés Max Verstappen. El finlandés Kimi Raikkonen, con la otra Ferrari, falló en la última vuelta de la Q3 y debió conformarse con la sexta posición.



La curiosidad del día la protagonizaron los dos pilotos de Toro Rosso, que estuvieron a punto de provocar un espectacular accidente cuando el neozelandés Brendon Hartley disminuyó de forma drástica su velocidad tras un pinchazo y su compañero Pierre Gasly casi lo embiste cuando buscaba su vuelta rápida.



"Fue bastante aterrador, no sé lo que pasó, pero disminuyó muchísimo", afirmó el francés. "Iba a 320 kilómetros por hora, intenté evitarlo, pero estaba seguro de que iba a estrellarme. Realmente no sé cómo lo evité", completó Gasly.



Disputadas tres carreras, Vettel lidera el campeonato con 54 puntos frente a los 45 de Hamilton. Bottas sigue con 40 y Ricciardo con 37.



El piloto alemán no había tenido un buen comienzo de fin de semana y el viernes quedó muy lejos de los primeros lugares en los entrenamientos libres. Sin embargo, este sábado dio un salto al liderar el tercer ensayo y en la clasificación consiguió una importante pole en un circuito callejero como el de Bakú.



A continuación, la grilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán:



.1. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:41.498

.2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:41.677

.3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:41.837

.4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:41.911

.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:41.994

.6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:42.490

.7. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:42.523

.8. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:42.547

.9. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:43.066

10. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1:43.351

11. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:43.585

12. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:43.886

13. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:44.019

14. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:44.074

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:44.759

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:44.489

17. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:44.496

18. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:45.541

19. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:57.354

20. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) Sin tiempo