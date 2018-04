Storani advirtió que si el Gobierno no abre "ámbito de debate" con la UCR "no tiene sentido continuar juntos"

El vicepresidente tercero de la UCR, Federico Storani, advirtió este sábado que "si hay cuestiones que rocen los principios" del radicalismo "es imposible mantener un camino conjunto" con el PRO y que si no hay "ámbitos de debate de las políticas públicas, no tiene ningún sentido continuar juntos por una cuestión electoral".



Storani afirmó que "el Gobierno toma de manera muy centralizada las decisiones y muchas veces sin consultar" a sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica, y esto genera "descontento, sobre todo en la militancia", al tiempo que remarcó que el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, "ha manifestado estas diferencias de manera pública".



En este sentido, el dirigente indicó que "el radicalismo hizo un gran servicio cuando produjo la creación de Cambiemos, pero esto tiene que ser acompañado por ámbitos de debate donde se discutan las políticas públicas, si no, no tiene ningún sentido continuar juntos por una cuestión electoral".



"Hay temas más importantes que lo electoral, si hay cuestiones que rocen nuestra esencia, nuestros principios, es imposible mantener un camino conjunto", advirtió el vicepresidente tercero de la UCR en declaraciones a FM La Patriada.



Storani evaluó que en el Gobierno "hay impericia desde el punto de vista político" y, en este sentido, cuestionó el avance de los aumentos tarifarios y recordó también lo ocurrido durante la discusión de la reforma electoral.



Respecto del primer punto, señaló que "es parte de una realidad previa" porque "es cierto que había un desfasaje por lo hecho el período anterior", pero sostuvo que "la recomposición tiene que ser de manera más gradual, estirarse más en el tiempo y acompañada por el aumento del poder adquisitivo".



Al recordar la reforma previsional, indicó que la UCR se enteró "prácticamente cuando llegó al Congreso" y contó que "por eso hubo algunas reformas que el Gobierno tuvo que aceptar, como el bono compensatorio, que fue una iniciativa del radicalismo, pero ya había pagado un altísimo costo político".



Consultado sobre una eventual reforma laboral -tema con el que el oficialismo tratará de avanzar en los próximo meses- Storani advirtió: "Es necesaria como también lo era la previsional, pero si se orienta a una precarización del trabajo no vamos a estar a favor".



"Estamos a favor de una reforma que genere mayores garantías para los trabajadores y que les permita a las pymes tomar empleo seguro. Va a haber un duro debate sobre esto en el Parlamento", aseguró el dirigente.