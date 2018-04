Según la esposa de Macron, Melania Trump es "prisionera de la Casa Blanca"

La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, calificó a la primera dama estadounidense, Melania Trump, de "amigable" e "inteligente", pero lamentó la falta de libertad de la que dispone la cónyuge del magnate republicano, informaron medios franceses.



"Melania es amigable, inteligente y muy abierta, pero prisionera de la Casa Blanca", dijo Brigitte Macron, tras la visita de Estado que realizó esta semana en Washington en compañía de su marido, Emmanuel Macron.



En una entrevista publicada en el vespertino Le Monde, la esposa del mandatario galo admitió "ser mucho más libre" que la primera dama estadounidense.



"Salgo mucho más que ella", reconoció Brigitte, que describe a Melania como una persona "con un gran sentido del humor, nos reímos mucho".



Según reveló la mujer de Macron, Melania Trump tiene una "fuerte personalidad" que se ve obligada a esconder.



"No tiene libertad para hacer nada, no puede abandonar la Casa Blanca, ni siquiera puede abrir una ventana si quiere", lamentó.



En su caso, explicó que "intenta llevar una vida normal" en París y considera que no ha cambiado desde la asunción de su marido al poder.



"Sigo siendo la esposa de Emmanuel Macron, no del presidente", destacó Brigitte, quien carece de un estatuto oficial de primera dama y si bien tiene actividades públicas no desarrolla una función política. Sin embargo, admitió que no existen momentos en los que pueda relajarse.



"Tengo que prestar atención a lo que digo, siempre me da la impresión de que una palabra es demasiado, la mantengo, y esta es la parte más difícil", confesó Brigitte Macron, citada por la agencia de noticias ANSA.



Pese a ser figuras públicas, tanto en Francia como en Estados Unidos las primera damas carecen de un estatuto oficial y de renumeración. Generalmente, se limitan a cumplir funciones protocolares y de representación junto a sus esposos.