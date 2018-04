Higuaín y Dybala brillaron más que Icardi y Juventus acaricia otro título

El delantero Gonzalo Higuaín le dio este sábado el triunfo a Juventus, líder de la Liga italiana, sobre Inter por 3-2 como visitante, en el marco de la 35ta. fecha.



El ex futbolista de River Plate anotó la tercera conquista del conjunto turinés, a los 44 minutos del segundo tiempo, luego de los goles del brasileño Douglas Costa (13m. PT) y el eslovaco Milan Skriniar (43m. ST), en contra, mientras que el argentino Mauro Icardi (7m. ST) y el italiano Andrea Barzagli (20m. ST), en contra, anotaron en el equipo milanés.



Además, el mediocampista uruguayo Matías Vecino, a los 17 minutos del primer tiempo, recibió la tarjeta roja directa en Inter.



Con este resultado, Juventus (88 unidades) se encaminó hacia el heptacampeonato local y su 32da. estrella, al tiempo que Inter (66 puntos) salió de la zona de Champions League.



El protagonismo de Higuaín y Dybala en Juventus y el de Icardi -en la órbita de Jorge Sampaoli- en Inter fue fundamental en el clásico italiano.



"Pipita", quien prácticamente no tocó el balón en todo el partido, encontró un centro del cordobés Paulo Dyabla, que entró a los 15m. del complemento, y acalló a los hinchas presentes en el estadio Giuseppe Meazza con un cabezazo.



Por su lado, Icardi se mostró siempre intenso y participativo en su equipo, aunque fuera del área resultó ausente.



Igualmente, el ex Sampdoria aprovechó la única que tuvo dentro de su zona de confort y también de cabeza le anotó su octavo tanto en 11 enfrentamientos a la Juventus.



El visitante recibió el cimbronazo, al que le continuó el tanto en su propio arco de Andrea Barzagli, y sintió cómo el título pasaba a depender de Napoli (84 puntos).



Sin embargo, los cambios del entrenador local, Luciano Spalletti, que sacó a Icardi para meter al defensor Davide Santon (39m. ST) llevó a Inter a retroceder en la cancha frente a los embates de la "Vecchia Signora".



De esta manera, con el liderazgo de Paulo Dybala, que en la semana recibió reclamos de los hinchas de su club y que le exigieron ganar "este título" con mucha vehemencia, consiguió revertir una historia complicada.



Las fallas del arquero esloveno Samir Handanovic, que tuvo una grave falencia en el empate 2-2 y no salió en el centro que terminó con el tanto de Higuaín dentro del área chica, le dieron vida a Juventus en su lucha por la séptima consagración consecutiva.



En la próxima fecha, Juventus recibirá a Bologna e Inter visitará a Udinese.



En el otro resultado de la fecha, Roma, actual semifinalista de la Liga de Campeones, goleó a Chievo Verona por 4-1 como local.



La 35ta. fecha proseguirá el domingo con Crotone-Sassuolo; Atalanta (Alejandro Gómez y José Palomino)-Genoa (Nicolás Spolli y Santiago Gentiletti); Benevento-Udinese (Albano Bizzarri, Maximiliano López y Rodrigo De Paul); Bologna-Milan (Mateo Musacchio); Hellas Verona-Spal; Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez)-Cagliari; Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone)-Napoli; Torino (Nicolás Burdisso y Cristian Ansaldi)-Lazio.



Posiciones: Juventus 88 puntos; Napoli 84; Roma 70; Lazio 67; Inter 66; Atalanta 55; Milan 54; Fiorentina y Sampdoria 51; Torino 47; Genoa 41; Bologna 39; Sassuolo 37; Udinese y Cagliari 33; Chievo Verona y Crotone 31; Spal 29; Hellas Verona 25; y Benevento (*) 17.



(*) Descendido.