Nadal irá por otra copa en Barcelona ante la sorpresa del torneo

Rafael Nadal sumó este sábado una nueva victoria en la gira europea de polvo de ladrillo al superar al belga David Goffin en las semifinales del ATP 500 de Barcelona, donde el domingo luchará por el título con el juvenil griego Stefanos Tsitsipas.



El número uno del mundo derrotó a Goffin por 6-4 y 6-0 en una hora y 21 minutos para alcanzar su segunda final consecutiva. Al igual que en Montecarlo el domingo pasado, Nadal buscará alzar en Barcelona su undécimo trofeo.



De esta forma, el español extiende así a 18 victorias su racha de victorias consecutivas en clay y a 44 su récord de sets ganados en forma seguida en su superficie favorita. Además, es su triunfo número 400 sobre este tipo de canchas, sólo solo superado por el eterno Guillermo Vilas (659), el también español Manuel Orantes (502) y el austríaco Thomas Muster (422).



Goffin, finalista del Masters de Londres el año pasado y décimo del ranking, sólo pudo ofrecer resistencia a Nadal en un parejo primer set. Una vez que el manacorí tomó ventajas en el segundo capítulo, ya no hubo más partido en la cancha que lleva su nombre.



"Ha sido un primer set difícil, pero es lo normal ante un rival de este nivel", dijo Rafa.



Nadal afrontará el domingo un interesante encuentro ante Tsitsipas. El griego de 19 años sorprendió al derrotar al español Pablo Carreño por 7-5 y 6-3 y alcanzó así su primera final ATP.



"Está jugando muy bien, está demostrando que tiene algo especial", comentó el líder del ranking sobre su rival del domingo.



Número 63 de la ATP, Tsitsipas está viviendo la semana de su explosión en el circuito. En Barcelona dejó en el camino a rivales de primer nivel en polvo como Diego Schwartzman, el austríaco Dominic Thiem o Carreño.



Este sábado, ante el número 11 del mundo, Tsitsipas sorprendió de entrada para adelantarse 3-0 en apenas siete minutos. Carreño se recuperó, pero el griego volvió a quebrar para llevarse el primer capítulo en 51 minutos.



En el segundo parcial, Tsitsipas quebró en el cuarto game y mantuvo la ventaja para celebrar lanzándose de espaldas al polvo de ladrillo.



"Barcelona me recuerda a casa: el clima, la gente... todo está bien para mí", dijo esta semana el joven griego. "La gente me ha tratado muy bien desde el comienzo, así que me siento realmente como en casa".



Carreño destacó el nivel de su rival. "Ha comenzado el partido muy fuerte, me ha sorprendido un poco", dijo el español. Ya puede tomar nota Nadal.