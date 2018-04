Trump amenazó con paralizar el gobierno si no consigue fondos para el muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado con forzar una paralización del gobierno en septiembre si el Congreso no provee más fondos para construir un muro en la frontera con México.



"El muro ha comenzado, tenemos 1.600 millones (de dólares)", dijo Trump en un acto en Washington, Michigan. "Si el 28 de septiembre no tenemos seguridad fronteriza no vamos a tener opción, vamos a paralizar el país porque necesitamos seguridad fronteriza", agregó.



Trump realizó una amenaza similar en marzo para presionar por cambios en la ley migratoria que, según dice, impediría la entrada de criminales al país. El Gobierno sufrió una breve paralización en enero por el tema migratorio.



Una ley de gasto de 1,3 billones de dólares, que Trump promulgó el mes pasado, mantendrá al gobierno funcionando hasta fines de septiembre. Una paralización antes de las elecciones legislativas de medio término en noviembre seguramente no será respaldada por los republicanos, que buscarán mantener el control del Congreso.



Trump citó los cientos de migrantes centroamericanos que viajan en una "caravana" como una de las razones para redoblar la seguridad fronteriza.



"Miren la caravana, miren lo terrible que es (...) Es un viaje horriblemente peligroso para ellos y lo hacen porque saben que una vez que llegan aquí tienen el derecho de ingresar al país", sostuvo el mandatario.



Muchos migrantes, que incluyen mujeres y niños, dicen que abandonaron sus casas en Guatemala, El Salvador y Honduras por amenazas de bandas delictivas, el asesinato de miembros de su familia o persecución política.