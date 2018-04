Gimnasia-Boca se suspendió por lluvia y podría jugarse el 9 de mayo

El partido que Gimnasia y Boca Juniors, líder de la Superliga, debían jugar este domingo desde las 11 en el estadio del Bosque platense fue suspendido por el árbitro Facundo Tello debido a la acumulación de agua en el campo de juego tras la intensa lluvia caída en la capital bonaerense y sus alrededores.



La fecha tentativa para su reprogramación es el miércoles 9 de mayo y el encuentro podría mudarse al estadio Ciudad de La Plata para albergar público de los dos equipos, admitió el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones.



Tello comunicó su decisión sobre el campo de juego a media hora de la hora de inicio pactada y después de recorrerlo por tercera vez. Previamente, había tenido en el vestuario una reunión con los capitanes de cada club, Fabián Rinaudo y Santiago Vergini, y los dirigentes Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia) y Cristian Gribaudo (secretario general de Boca).









Allí escuchó diferentes posturas: el local quería jugarlo por haber asumido el costo del operativo policial (700.000 pesos) y por entender que el campo pesado podía favorecerlo para enfrentar al líder del torneo, mientras que la visita planteó la suspensión desde temprano para no arriesgar el físico de sus jugadores a tres días de jugar una final por la clasificación a la fase final de la Copa Libertadores.



Tello salió por primera vez a la cancha a las 9.30 y aseguró que el campo de juego "estaba en condiciones", lo que reafirmó media hora más tarde tras la segunda recorrida con sus colaboradores. Pero la lluvia nunca cesó, el césped fue acumulando agua y la impresión de que el partido no iba a terminar en caso de iniciarse comenzó a tomar cada vez más fuerza, entonces triunfó la postura boquense.



"Teníamos la sensación que si lo arrancábamos (el partido), quedaríamos expuestos por el clima. Lo más correcto era postergarlo. Es un momento difícil del campeonato para que el agua sea protagonista", explicó el árbitro al comunicar la suspensión.



"No se podía jugar", aseguró el DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto, antes de abordar el micro de regreso desde La Plata para realizar un entrenamiento improvisado en el predio de Casa Amarilla.



Aunque las partes lo negaron, trascendió que Boca se ofreció a pagar el operativo de seguridad el próximo miércoles 9 de mayo y que, en caso de jugarse en el Único con visitantes, cedería su porcentaje de la recaudación al club platense.





