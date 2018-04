Reapareció Righi: "La causa de dólar futuro es un disparate"

El ex ministro de H éctor Cámpora, y ex Procurador General de la Nación, Esteban "Bebe" Righi, reapareció en la escena pública y consideró que "la causa de dólar futuro es un disparate".



"Soy defensor de -el ex titular del Banco Central, Alejandro- Vanoli, creo que están enjuiciando la intervención del Estado en la economía. Es un tema para discutir en la universidad, no en tribunales", dijo en declaraciones a Radio Milenium.



En este marco, dijo que es "un disparate" que la causa que investiga el pago de los contratos dólar futuro celebrados durante el kirchnerismo sea elevada a juicio oral. "Bonadio será responsable de sus actos, la cámara y el fiscal también", remarcó.



"No soy optimista con que mejore la Justicia, este no es el camino para sanearla", dijo Righi.



Respecto a la acusación del exvicepresidente Amado Boudou en su contra, que desencadenó en su renuncia, dijo que el exfuncionario "tiene más problemas" que él. "Esto indica algo", añadió.



"¿Un vicepresidente se para en el senado y dice que el procurador se tiene que ir? No creo que Boudou haya podido decidir la acusación del Senado, debe de haber consultado", sostuvo.



Respecto a la expresidenta, Cristina de Kirchner, dijo actualmente no mantiene comunicación ella. Sobre su paso por el gobierno anterior, dijo que "no es bueno un procurador que no tenga nada que ver con el Ejecutivo. Tiene que tener una relación, pero tampoco ser un monigote. Este es el punto de equilibrio", señaló.



"Hay quienes me han criticado, que yo no me debía ir, que debía resistir, y un procurador que resiste no es bueno para la institución", dijo consultado sobre su caso personal y el de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.



"El sistema argentino es ambiguo, hay quienes piensan que la procuración debería funcionar como un estudio jurídico del Estado. Yo no coincido porque el sistema como tal no admite esto", concluyó.