CGT pide ver el proyecto de reforma laboral antes de tomar posición

El secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez advirtió que "hasta no tener el proyecto" de reforma laboral, no van a tomar una posición sobre la iniciativa, aunque explicó que "en principio no tendría ningún elemento que modifique la ley de contrato de trabajo".



Las declaraciones del referente gremial llegan un día después de que el oficialismo enviara al Congreso un boceto de las modificaciones que impulsa en esta área.



"Me enteré por los medios de comunicación, no tuvimos conversaciones con el Ejecutivo sobre este nuevo envío. Sabemos lo que fue la reforma laboral cuando habíamos arribado a un principio de acuerdo en algunos temas sustanciales, pero después el Gobierno decidió echarlo para atrás", opinó el dirigente al respecto.



En este sentido, el sindicalista dijo que "las noticias actuales son confusas" y que "hasta no tener el proyecto" para analizarlo, no puede "abrir un juicio de valor" sobre la iniciativa.



"Teníamos un acuerdo en la parte del blanqueo laboral que implicaba la capacitación y formación de los trabajadores y la creación de una agencia nacional de salud. Después teníamos diferencias en los artículos de la ley de contrato de trabajo", precisó en diálogo con Radio 10.



Rodríguez adelantó que, si el oficialismo no busca modificar ese último punto, "no habría inconvenientes" de respaldar la medida por parte de la central obrera, y que "si se incluyen otros temas, habría que discutirlo con el Ejecutivo".