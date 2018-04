No hay billetera, ni defensa, que aguante: el XI mundialista de casi u$s 1.400 millones

El Mundial de Rusia está cada vez más cerca y los fanáticos fantasean con diversos escenarios y posibilidades. Uno de ellos es el de formar un equipo de estrellas que participarán de la contienda, aunque ámbito.com fue más allá y decidió armar el más caro que se puede parar en cancha.



El esquema seleccionado fue un 3-5-2, con un mediocampo muy ofensivo para aprovechar los futbolistas con mayor valor de mercado, todos ellos validados por el sitio especializado Transfermarkt. Además, algunos jugadores fueron adaptados al dibujo escogido, siempre respetando posiciones que ocuparon en algún momento de su carrera.



Bajo los tres palos Thibaut Courtois, el arquero belga del Chelsea. Su valor de mercado es de u$s 73,5 millones. Los tres componentes de la defensa están tasados en el mismo monto que el arquero: Raphael Varane, defensor francés del Real Madrid; Samuel Umtiti, zaguero galo del Barcelona; y Mats Hummels, alemán que defiende la camiseta del Bayern Munich.



El mediocampo, prácticamente sin marca, está compuesto por el belga Kevin De Bruyne, futbolista del Manchester City tasado en u$s 134,5 millones; Paul Pogba, francés que se desempeña en Manchester United y cuesta u$s 110 millones; y Eden Hazard, capitán de Bélgica y figura del Chelsea valuado en u$s 122 millones.



Por los extremos aparecerán los dos futbolistas más caros del equipo, valuados en u$s 220 millones: por el flanco izquierdo estará el brasileño Neymar, del París Saint Germain. Por la derecha el encargado de hacer la magia será el Lionel Messi, de Barcelona.



Finalmente, los puntas serán el máximo goleador de 2017, el delantero británico del Tottenham Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Ambos están tasados en u$s 146,5 millones.



En total, el equipo tiene un valor de mercado de u$s 1.393,5 millones. Los países con más representantes son Bélgica y Francia, que tienen tres cada uno. Llama la atención que el último campeón del mundo, Alemania, Argentina y Brasil tengan tan sólo uno.