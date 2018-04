Tello, tras la suspensión: "No me presionó nadie para tomar la decisión"

El árbitro Facundo Tello afirmó que "no me presionó nadie para tomar la decisión" de suspender el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors, a raíz de la lluvia desatada en la ciudad de La Plata durante la madrugada.



El juez, próximo a cumplir 37 años, admitió que "la cantidad de agua aumentó desde una salida (de inspección del estado del campo de juego) a otra", lo que justificó su posterior decisión de interrumpirlo, expresó en el programa radial "SuperMitre Deportivo".



También el árbitro nacido en Bahía Blanca sostuvo que "preferiría ser criticado por suspenderlo, que por comenzarlo y no poderlo seguir", subrayó.



Además Tello resaltó el "apoyo" del ex árbitro internacional y actual Director de Arbitraje Nacional de la AFA, Horacio Elizondo, que respaldó su decisión.



El vicepresidente de Boca Juan Carlos Crespi guiña el ojo al salir del vestuario de los árbitros. En ese momento el partido aún no se había suspendido (Captura de TV. Señal TNT Sports).



Por último, el árbitro manifestó que el mediocampista de Gimnasia, Fabián Rinaudo se "enojó" por la medida, "porque tuvo una charla con la gente de la Aprevide y pensó que ellos habían tomado la decisión de no jugar el partido", remarcó.