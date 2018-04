Estiman que suba del dólar fue por alza en la tasa de EEUU y desarme de posiciones de Lebacs

La marcada suba del dólar registrada a lo largo de la semana pasada se dio por un incremento en la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años y la entrada en vigencia del impuesto a las Ganancias sobre las rentas de los activos financieros para tenedores del exterior, analizó un informe privado.



El viernes pasado, en medio de un fuerte nerviosismo en la plaza financiera, el dólar llegó a superar la barrera de los $ 21 pero el Banco Central quebró la tendencia tras subir fuerte las tasas y desembolsar u$s 1.382,1 millones.



En ese escenario, la divisa finalizó en un récord de $ 20,88 para la punta vendedora.



La autoridad monetaria concretó ese día la quinta intervención consecutiva, en cuyo período intervino con u$s 4.343,4 millones, que superan los u$s 6.318 millones si se los contabilizan desde el 5 de marzo en que comenzó a tener participación.



El estudio sostuvo que "en lo que hace a los factores detrás de las presiones sobre el tipo de cambio, el catalizador inicial fue, una vez más, la suba en la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años".



"Esta tasa superó la barrera del 3% por primera vez desde el año 2014, ante una oferta creciente de bonos por parte del Tesoro norteamericano con vistas a financiar la reforma impositiva puesta en práctica por la actual administración republicana", resaltó.



Subrayó que "el segundo elemento en juego (que potenció lo ocurrido a nivel global) fue local y estuvo vinculado con la entrada en vigencia del impuesto a las ganancias sobre las rentas de los activos financieros para tenedores del exterior, el cual grava con una alícuota de 5% el rendimiento de las Lebacs, entre otras modificaciones".



Evaluó que ese tributo, que ya estaba previsto que comenzara a regir el jueves pasado, "dio lugar a un fuerte desarme de posiciones de Lebacs por parte de los inversores extranjeros el miércoles, quienes con los pesos obtenidos gatillaron un fuerte incremento de la demanda de dólares, para su posterior giro al exterior".



Por ello, sostuvo que la semana pasada dejo un "agridulce saldo" y analizó que tras esos acontecimientos, hay "un peso más débil y unas tasas de interés más altas que las previstas anteriormente".