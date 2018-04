Venecia en "guerra" por barreras para control de ingresos de turistas

Video: Global Project.

"Venecia no es Disneyland" y tampoco una reserva india que haya que preservar de las hordas de nuevos bárbaros, los miles de turistas que cada día invaden la ciudad. Es al grito que quisieron lanzar este domingo una treintena de jóvenes del centro social Morion, arrancando literalmente de los pies del Puente de Calatrava una de las barreras que el municipio instaló el sábado para bloquear, en caso de necesidad, la masa de visitantes esperada este fin de semana "puente" del 1 de mayo.



La manifestación, mientras todos los estacionamientos desbordaban por el exceso de gente en busca de un lugar, duró hasta la llegada de las fuerzas del orden, que dispersaron a los manifestantes.



El cerco fue repuesto por los guardias en su lugar y así se reanudó el tránsito sobre los escalones de cristal del puente. Para los manifestantes, se trata de una prueba de fuerza contra el alcalde Luigi Brugnaro y la primera experimentación en la ciudad de la gestión del flujo turístico.



"Las imágenes de la ciudad bloqueada, del ingreso selectivo, de la reducción de lo urbano a parque temático suscitarían una sonrisa amarga -dijeron los opositores a la medida- si no fueran la enésima provocación del enésimo artista con intención de denunciar la progresiva 'muerte de Venecia'".



La indignación -agregan- nace del hecho de que los cercos simbolizan la "rendición definitiva de una administración que no solo se cubre de ridículo global, sino que al mismo tiempo levanta las manos frente a la emergencia éxodo, el empobrecimiento demográfico y social de la ciudad".



Por su parte los responsables de algunas asociaciones de residentes se manifestaron en el mismo sentido: "Notamos demasiadas contradicciones como para poner tomar en serio iniciativas como esta", dijo Marco Gasparinetti en nombre del Gruppo 25 Aprile, una plataforma cívica por Venecia.



Quienes sí se mostraron moderadamente satisfechos con el experimento fueron los operadores turísticos: "Es una primera señal aunque imperfecta -declaró Claudio Scarpa, director de la Asociación de Hoteleros Venecianos-, desde hace décadas esperábamos un paso concreto para la gestión del flujo".



Y por supuesto sigue creyendo en la bondad de los molinetes -que estuvieron abiertos todo el día- sobre todo el alcalde Brugnaro: "No caeremos en provocaciones -afirmó-, con gran serenidad seguimos queriendo reglamentar el flujo para hacer que las personas vivan mejor".