Troglio se fue de Universitario y se acerca a Gimnasia

Pedro Troglio renunció este domingo a Universitario tras jugarse la última fecha del torneo de Verano del fútbol peruano, debido a los problemas económicos que atraviesa la institución.



"Me voy satisfecho de haber dirigido a un club grande como es Universitario, pero la situación es cada vez más difícil por los problemas económicos", explicó Troglio en una improvisada rueda de prensa en el vestuario de los jugadores cremas.



El entrenador de 52 años deja Universitario de Deportes luego de una temporada y media en la que solo pudo lograr la clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores, el año pasado.



"Es muy difícil la situación de la U, en estos días se irán al menos tres jugadores y la institución no tiene dinero para contratar", sostuvo Troglio. "Estoy agradecido con los jugadores, con la gente que nos alentó por todo lo que dieron, pero todo se hace muy complicado", agregó.



Troglio se despidió en la última fecha del Torneo de Verano.



Universitario igualó 3-3 con Sporting Cristal, líder del torneo, en un partido intenso en que los jugadores cremas buscaron el triunfo como un regalo de despedida a su técnico, pero el uruguayo Jorge Cazulo puso la igualdad que silencio las tribunas en el tiempo añadido.



"Estos chicos los dieron todo, me voy feliz y muy agradecido, solo espero volver un día para cerrar un sueño, una ilusión y darle la alegría a los hinchas que en todo momento nos alentaron", señaló Troglio.



Por otro lado, Javier Chirinos, actual DT de la reserva de Universitario de Deportes, asumirá temporalmente la dirección del club.