Europa opera en alza, con la mira puesta en los aranceles de EEUU al aluminio y acero

Las principales bolsas europeas abrieron con alzas moderadas este lunes, salvo la de París, a la espera de saber si Estados Unidos aplicará aranceles a las importaciones de aluminio y acero europeos.



El FTSE-100 de la Bolsa de Londres comenzó la sesión con una subida del 0,14%, mientras que el DAX de Fráncfort ganaba 0,20% y el CAC-40 de París perdía 0,10%.



En Madrid, el Ibex-35 arrancó por su lado con una insignificante subida de 0,01%.



• Menos tensión en Asia



Las acciones de Asia extendieron ganancias el lunes, ante un menor nerviosismo por las tensiones en la Península Coreana y tras una serie de resultados corporativos positivos, aunque los inversores se mostraban cautelosos sobre el panorama a futuro en vista de la disputa comercial entre China y Estados Unidos.



Las bolsas de la región Asia-Pacífico se desempeñaron con alzas en sus valores y algunas no operaron por feriado, según datos de la agencia Bloomberg.



En Hong Kong el Hang Seng subió 1,74%, en Taiwán el Taiex mejoró 0,99% y en Corea el Kospi creció 0,92%. Por feriadno no operaron el Nikkei, de Japón, y en China no abrieron ni el Shanghai ni el Shenzhen.