El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), que se cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex), caía hoy en la apertura 0,68% y llegaba a US$ 67,64 para los contratos de junio.



En tanto, el crudo Brent, referente para el continente europeo, retrocedía 0,29% en el mercado a futuro de Londres y alcanzaba los US$ 74,42 por barril en los contratos con entrega en junio, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.