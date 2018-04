Sampaoli se reunió con el posible reemplazante de Biglia

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, se reunió este lunes con el mediocampista del Sporting Lisboa Rodrigo Battaglia para conocerlo de manera personal, ya que es una opción que maneja en una posición donde Lucas Biglia es duda por su lesión.



El futbolista surgido en Huracán tiene una muy buena temporada en Portugal y el entrenador, aprovechando sus charlas en ese país con Eduardo Salvio y Marcos Acuña, se juntó con él.



Según informaron a NA desde el cuerpo técnico, a "Battaglia se lo viene siguiendo hace un tiempo y Jorge quiso charlar con él", aunque no se le aseguró que esté en la lista de 35 que deberá darse antes de mediados de mayo.



Si bien la prioridad para Sampaoli es que esté presente en Rusia Biglia, quien se recupera de una fractura en dos vértebras lumbares, en el marco de su gira se juntó con Guido Pizarro también como una de las alternativas para ese puesto.



Battaglia, de 26 años, se destacó en Huracán, pero terminó yéndose por la puerta de atrás debido a que optó por no renovar su contrato y los últimos meses estuvo sin jugar por una decisión dirigencial. Incluso, había firmado un precontrato con Parma, pero los italianos desistieron de contratarlo ya que el "Globo" había amenazado con demandarlos.



Con este escenario, fichó por el Sporting Braga, pero no llegó a afianzarse y tuvo pasos a préstamo por Racing, Rosario Central, Moreirense y GD Chaves.



En el primer semestre de 2017, regresó al Braga y a mediados de este año, fue adquirido por el Sporting Lisboa, donde tuvo actuaciones muy destacadas al punto tal que fue buscado por varios equipos. Sin embargo, los lusitanos pretenden 45 millones de euros para desprenderse de él.