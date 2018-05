Aldosivi ganó y forzó un desempate con Almagro por el primer ascenso a la Superliga

Almagro desperdició la chance de consagrarse campeón de la Primera B Nacional al igualar sin goles en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn y permitir que Aldosivi, que superó 2-0 a Estudiantes de San Luis, lo alcance en la tabla para promover un partido desempate para definir el título y el ascenso a la Superliga.



El "Tricolor", que terminó con 41 puntos al igual que el "Tiburón", contó con varias situaciones para poder obtener el ascenso en Madryn, pero no pudo romper el cero y Aldosivi lo aprovechó gracias a los goles en el complemento de Cristian Chávez y Emiliano Tellechea.



El encuentro, en principio, se jugaría el próximo jueves en escenario y horario a definir, aunque con el ejemplo de la Primera B Metropolitana, podría ser con ambas parcialidades.



El que se quedó fuera de la chance de ascenso directa fue San Martín de Tucumán, que se truncó en 39 unidades producto de su derrota ante Brown de Adrogué por 1-0 como visitante, y ahora buscará el segundo boleto a la Superliga en el Reducido, donde enfrentará a Villa Dálmine.



El resto de los encuentros de ese "mini-torneo" será: Almagro o Aldosivi vs Agropecuario de Carlos Casares; Brown de Adrogué - Atlético de Rafaela; y Sarmiento de Junín - Instituto.



En el otro lado de la tabla Boca Unidos de Corrientes, All Boys y Juventud Unida de Gualeguaychú sufrieron el descenso de la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, en una emocionante definición en la que estuvieron involucrados otros tres equipos en la última fecha.



Boca Unidos perdió como local frente a Sarmiento de Junín por 1-0 (gol de Lucas Passerini), los de Floresta no pudieron con Deportivo Riestra (1-2, goles de Gonzalo Bravo para la visita y Maxi Salas para el local que erró un penal) mientras que Juventud Unida de Entre Ríos cayó en su visita a Agropecuario de Carlos Casares por 1-0 (gol de Jonathan Blanco).



Los que festejaron la permanencia fueron Independiente Rivadavia de Mendoza (venció 2-0 a Santamarina), Nueva Chicago (superó agónicamente a Ferro como visitante) y Mitre de Santiago del Estero (dio vuelta 2-1 ante Los Andes).



Fue otra emocionante lucha en paralelo a la definición por el título, pero mirando de reojo y sacando cuentas en varias canchas debido al promedio.



El resultado más polémico de la jornada fue el 1-0 a favor de Chicago sobre Ferro que decretó la permanencia del "Torito" en la categoría, gracias a un golazo de Lucas Baldunciel a diez minutos del final.



Pero la polémica estuvo centrada en un penal que no sancionó el árbitro Bruno Barranco en el cierre del encuentro, cuando el empate podría producir el descenso de Chicago.



Este resultado en Caballito condicionó a Juventud Unida de Gualeguaychú, que perdió 1-0 ante Agropecuario en Carlos Casares, y jugará la próxima temporada en el Federal A.



Otro de los que sufrió un trago amargo fue All Boys, ante su gente en Floresta, donde empezó perdiendo rápidamente ante Riestra por un gol de Gonzalo Bravo y encima falló un penal en los pies de Cristian Canhué.



El segundo tanto de Bravo en el cierre del primer tiempo desmoronó las chances de All Boys, pese al descuento de Maxi Salas que le dio ánimo.



La misma situación le tocó vivir a Boca Unidos de Corrientes, que era el más complicado en la previa, y que al caer ante Sarmiento de Junín (gol de Lucas Passerini) no pudo quedarse en la divisional.



Independiente Rivadavia (2-0 ante Santamarina con tantos de Julián Navas y Alejandro Rébola) y Mitre de Santiago del Estero (2-1 frente a Los Andes con goles de Gastón Álvarez Suárez para el Milrrayitas y Leandro De Muner y Joaquín Quinteros para el local) consiguieron salvarse al triunfar en sus respectivos partidos.