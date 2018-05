Pensando en la temporada que viene, Tigre sumó importantes puntos en Bahía

Tigre goleó por 5-1 a Olimpo de Bahía Blanca y consiguió su primera victoria en condición de visitante en el presente torneo, en un encuentro válido por la 25ª jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.



Los goles del "Matador de Victoria" fueron anotados por Javier Iritier, Ignacio Canuto y Diego Sosa, a los 7, 26 y 32 minutos de la primera etapa, mientras que David Depetris descontó de cabeza a los 42 minutos del segundo tiempo.



Para Tigre aumentaron la diferencia Ramón Mierez y Lucas Janson a los 43 y 46 minutos, del período final.



El conjunto visitante se hizo dueño del mediocampo desde el inicio del partido y a partir del control de la pelota y de la buena actuación de Diego Morales como conductor logró generar las jugadas colectivas más destacadas en esos 45 iniciales.



A los 7 minutos el mediocampista Iritier abrió el marcador, tras un pase del delantero Federico González, que le permitió definir con el arco casi en soledad.



Con la ventaja conseguida, Tigre manejó el encuentro con mayor tranquilidad y aprovechó la velocidad de Janson en ataque, el orden otorgado en la zona central por Sebastián Prediger y el buen criterio de Morales para dejar sin respuestas al combinado local.



En un lapso, el equipo conducido por el entrenador Cristian Ledesma logró aumentar en dos ocasiones la diferencia a favor, con los tantos convertidos por Canuto, de cabeza, y Sosa, con un disparo al ángulo, a los 26 y 32 minutos, respectivamente.



Los dirigidos por el técnico Cristian Bassedas no supieron cómo revertir el resultado adverso ni pudieron neutralizar la supremacía futbolística de Tigre. De la única forma en que los locales inquietaron al arquero Julio Chiarini fue a través de un remate de Ezequiel Vidal, desde afuera del área, que pegó en el palo izquierdo.



El local comenzó la segunda etapa un poco más adelantado en el campo. Tuvo el control de la pelota pero no generó mayores zozobras al arco defendido por Chiarini.







A los 25 minutos, Depetris tuvo la chance más clara de su equipo, tras definir ante la salida del arquero, pero el defensor Canuto evitó que la pelota ingresara tras sacarla, casi sobre la línea.



El local continuó con el dominio de la pelota, manejó el desarrollo hasta el final, pero no logró ser vertical y además se encontró con un Tigre ordenado en defensa, con un Chiarini que respondió cada vez que fue exigido.



Sobre el final descontó Depetris, mientras que Miérez y Janson aumentaron la pizarra y le otorgaron a Tigre el primer triunfo del torneo en condición de visitante, tras seis empates y cinco derrotas.



En la próxima jornada (26ta.), Tigre recibirá a Lanús, mientras que Olimpo visitará a Atlético Tucumán.