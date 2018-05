Con ventaja de los españoles, Real Madrid y Bayer Múnich chocan por ser el primer finalista de la Champion

Real Madrid, el equipo más ganador en la larga historia de la Liga de Campeones de Europa, recibirá este martes desde las 15.45 (hora de Argentina) a Bayern Múnich, con la ventaja de haber ganado la ida por 2-1 en Alemania la primera semifinal.



Con la Liga española ya en manos de su eterno rival Barcelona, los "merengues" buscarán la clasificación para una final de la "Champions" que cierre la temporada con un éxito propio de su historia, que lo muestra como el "capo" ganador de la "Orejona", la copa continental que levantó en 12 oportunidades.



Sin embargo, el "Madrid" no podrá confiarse si se toma en cuenta lo ocurrido en cuartos de final, cuando defendía en casa un 3-0 ante la Juventus y necesitó un polémico penal en el descuento para lograr el pase a la semifinal.



En la ida, el Bayern inquietó al conjunto del entrenador francés Zinedine Zidane, quien una vez más supo salir a flote con sus jugadores más experimentados.



Hoy no estará su lateral derecho titular, Dani Carvajal, y la gran duda es saber quién lo reemplazará. Nacho Fernández sería su sustitutol, pero el defensor se lesionó a comienzos de abril y sólo efectuó dos entrenamientos completos. Si no llega a la cita, Zidane podría pensar en situar al extremo Lucas Vázquez en esa posición y reforzar el centro del campo con Mateo Kovacic para ayudar en las coberturas.



Otra duda es ver si Isco está en condiciones, pues llegó muy justo tras lesionarse en un hombro durante el partido en Alemania. Lo que es seguro es que Cristiano Ronaldo ocupará la punta y que probablemente lo acompañará Marco Asensio, uno de los jugadores destacados del primer partido y que coronó su gran actuación con el segundo gol de Real Madrid.



"Es una semifinal y sabemos de su importancia. No hay que cambiar nada en lo que estamos haciendo, la concentración y la determinación está. Lo que hicimos en la ida fue muy bueno pero hay que demostrar en la vuelta también que queremos pasar", dijo hoy Zidane en la previa del crucial partido.



Bayern Múnich está obligado a atacar con el mismo perfil ofensivo que mostró en su casa. "Tenemos que luchar de forma heroica si queremos tener éxito. Tenemos que jugar con la cabeza fría y con el corazón caliente", aseguró hoy el jefe de la junta directiva del coloso alemán, Karl-Heinz Rummenigge, ídolo del fútbol bávaro, antes de viajar a Madrid.



Jupp Heynckes, DT del equipo alemán, no contará con Jerome Boateng y Arjen Robben, lesionados en la ida, aunque sí tendrá a disposición a David Alaba y también podrá estar Javi Martínez, quien se retiró del primer partido con unas molestias.



Junto con Ribéry, las principales armas ofensivas del Bayern serán el colombiano James Rodríguez, quien regresará al Santiago Bernabéu después de salir al final de la pasada temporada de Real Madrid, y el polaco Robert Lewandowski, a quien algunos medios vinculan al club "merengue" para la próxima temporada.



Con un clima espectacular, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario desde la 15.45 para un clásico europeo que valdrá una final continental, la Liga de Campeones, el torneo de fútbol más importante del mundo.