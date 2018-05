Aumentaron la cantidad de turistas y las ventas en el fin de semana largo

Las ventas por el fin de semana largo del 1° de mayo totalizaron $ 2.595 millones y se registró un aumento de 25% en la cantidad de turistas respecto al año pasado, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El fin de semana, que se amplió por el Día del Trabajador y su feriado puente, generó en cuatro días el movimiento de 1.000.000 de personas por el circuito turístico nacional, que gastaron $ 2.595 millones (80% más interanual) y un promedio diario de $ 865.



La cantidad de gente que viajó creció 25% frente al mismo fin de semana del año pasado: la diferencia fue impulsada, en parte, porque este año el feriado tuvo un día más.



El mal tiempo que prevaleció los últimos días hizo que las estadías fueran más cortas y muchos viajes se cancelaran; sin embargo, las ventas minoristas subieron 3,5%.



La estadía promedio fue de tres días, más corta que lo habitual para fin de semana "extra largos". Hubo muchas familias que viajaron de sábado a lunes o de domingo a martes y no ayudó el clima, con lluvias sostenidas, granizo en algunas localidades y amenaza de tormentas eléctricas, lo que hizo cancelar viajes, señaló la CAME en un comunicado. Se estima que si no se hubiera producido el temporal, se habrían trasladado 60.000 personas más.



El gasto promedio diario fue de $ 865 por turista, cuando el año pasado para ese mismo fin de semana fue de $ 720, es decir, una mejora de 20,1% este año. El desembolso total durante todo el feriado aumentó 80%, de $ 1.440 millones en 2017 a $ 2.595 millones este año.



Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en el Litoral, Córdoba, Iguazú, Salta, Mendoza y también la Costa Atlántica.