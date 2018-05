Entre insultos y botellazos: así debió abandonar Temer el lugar del incendio en San Pablo

El presidente brasileño, Michel Temer, visitó el edificio que se derrumbó tras un incendio que dejó al menos un muerto en el centro de San Pablo, donde algunas personas hostilizaron al mandatario.



"El gobierno federal está a disposición para ayudar en lo que sea posible, (el edificio) era de la unión", declaró Michel Temer frente al lugar del siniestro, en el Largo de Paissandú, en el centro de San Pablo.



"No podía dejar de venir, a pesar de las manifestaciones, yo estaba en San Pablo quedaría muy mal no dar apoyo", dijo el gobernante antes de dejar el lugar. El jefe de Estado permaneció pocos minutos frente al edificio convertido en escombros donde un grupo de personas que comenzó a insultarlo y luego lanzó botellas plásticas al auotomóvil oficial y su escolta.



Un hombre murió, al menos tres personas están desaparecidas y otras cinco, entre ellas un bombero, resultaron heridas o con principio de asfixia.



Existe la "posibilidad de que haya otras víctimas" informó el coronel del Cuerpo de Bomberos Max Mena. El edificio de 24 pisos que derrumbó cerca de las 3 horas (6 GMT) estaba ocupado por personas sin techo, que invadieron al menos otros 7 edificios en los alrededores, dijo el alcalde de San Pablo, Bruno Covas.



Las llamas que se iniciaron cerca de la 1.30 horas (4.30 GMT) también alcanzaron otro edificio invadido por familias y un templo evangélico.



A las 14 horas (17 GMT) los bomberos continuaban lanzando agua sobre un montículo de 10 metros de escombros, hierros retorcidos y polvo del cual salía humo. "La gente empezó a gritar hay fuego, hay fuego, allí salí volando y no pude entrar más, no pude sacar nada, yo soy de las primeras" personas que ocupó el edificio hace más de 4 años, dijo Carlos Augusto Soares.



El mesero Carlos Soares, que trabaja en un restaurante del centro de la ciudad, contó que los ocupantes estaban instalados entre el primero al décimo piso, porque de allí hacia arriba no se podía ingresar.



"Prácticamente sólo sobró el altar" del templo lamentó el pastor , de la Iglesia Evangélica Luterana, una construcción neogótica de 1908.



La Alcaldía de San Pablo informó que 248 personas serán alojadas en dependencias municipales y posteriormente recibirán auxilio económico para poder pagar sus alquileres. El incendio y posterior derrumbe fue una "tragedia anunciada", declaró el gobernador Marcio Francia, que habló desde el lugar de los hechos en el centro de la capital paulista.



A las 9 horas (12 GMT) se desató un nuevo foco de incendio en el segundo edificio afectado que al parecer no corre riesgo de derrumbe.



El gobernador Franca habló de los miles de personas sin techo que ocupan edificios abandonados que "no están en codiciones de ser habitados" porque tienen problemas estructurales o carecen de sistemas de seguridad.



El edificio que se vino abajo esta jornada, construido en la década de 1960, no tenía equipos para extinguir incendios. "Este edificio fue usado por la Policia Federal era un predio federal, quedó abandonado y las personas ocuparon indebidamente", señaló y refirió que en San Pablo hay unos 150 edificios públicos y privados "invadidos" en los últimos años.