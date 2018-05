Retornos de 45% en TuTasa.com.ar atraen miles de inversores

En su r ápido crecimiento como opción de inversión y financiamiento, la plataforma TuTasa ha facilitado préstamos entre personas con retornos promedio a la fecha de 45% en pesos, recibiendo por su parte más de 50 mil solicitudes de crédito desde su lanzamiento en enero pasado.



Los inversores pueden crear una cuenta online en TuTasa.com.ar a fin de crear "Ofertas de Inversión", las cuales la plataforma empareja con solicitudes de tomadores de créditos que superen el umbral crediticio. Un Fondo de Contingencia, aportado por los deudores, busca pagar a los inversores en caso de incumplimientos.



Por su parte, la Fintech confirmó el lanzamiento de su nueva herramienta que permite a comerciantes, autónomos o trabajadores independientes financiar sus clientes en tiempo real, a fin de aumentar sus ventas y recibir pagos rápidos, sin comisiones. Los detalles se pueden consultar en la sección web de TuTasa Clientes.



Consultado sobre las perspectivas de crecimiento del nuevo producto, Marcelo Barreneche, CEO de TuTasa comentó "hemos tenido una rápida adopción. Trabajadores autónomos o profesionales como pequeños comerciantes, dentistas, cirujanos o veterinarios, por nombrar algunos, no tienen capacidad de ofrecer financiamiento. TuTasa ahora les permite ofrecer a sus clientes pagar en cuotas sus productos o servicios; lo único que necesitan es una conexión a internet. Les pagamos a los autónomos en 5 días, sin comisiones".



En diálogo con un especial con ámbito.com, Barreneche confirmó que "TuTasa tiene un total de 2 mil inversores registrados" y espera recibir "500mil solicitudes este año, financiando a miles de deudores y ayudando a cerca de 1.000 autónomos a incrementar sus ventas". El fundador agregó: "Estamos creando un ecosistema Fintech con network effect, donde los inversores prestan su dinero excedente a solicitantes que se benefician de créditos rápidos a medida, canalizado muchas veces vía comerciantes o profesionales que pueden crecer sus ingresos sin necesidad de invertir recursos. No solo se soluciona el acceso al crédito, pero también la compra de productos o servicios."



TuTasa se encuentra en proceso regulatorio en Reino Unido con el Financial Conduct Authority (FCA), como primera plataforma de P2P Lending para prestar en múltiples países. Respecto a los beneficios de dicho proceso, Barreneche agregó "tenemos los estándares de KYC, Compliance y Governance más altos, con un modelo legal, fiscal y de sistemas integrado para UK-LatAm. Es compatible con la ley Fintech promulgada en México a la cual nuestra subsidiaria está adhiriendo, así como el proyecto de regulación en Uruguay. Es posible otros países sigan el mismo camino".



Consultado sobre Argentina, el empresario concluyó "mantenemos contacto fluido con el regulador. Argentina ha transmitido un mensaje muy positivo a los mercados internacionales con su nueva gobernabilidad y apoyo a las Fintech; tenemos interés de inversores institucionales en Europa y EEUU para invertir vía TuTasa en Argentina. Compartimos nuestros estándares de FCA con el regulador de cada país a fin de poder colaborar con cualquier regulación que pueda beneficiar a la industria".



Por otra parte, TuTasa presta en Uruguay, donde ya comunicó que espera comenzar un piloto de préstamos a pymes este año, el cual "podría extenderse a la Argentina". La Fintech expresó en marzo pasado que espera permitir a los inversores prestar en Chile y México.