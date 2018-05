Cabrera respondió a las críticas de Daer sobre cierre de pymes y dijo que está "absolutamente equivocado"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, salió este martes al cruce del integrante del triunvirato de la CGT Héctor Daer y afirmó que está "absolutamente equivocado", al rechazar sus críticas sobre la situación de las Pymes y al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (UE).



"Daer está absolutamente equivocado", señaló el funcionario nacional y resaltó: "No sé de dónde saca Daer que cierran las Pymes. Tenemos una economía que está creciendo y también crecen las Pymes".



A la vez, cuestionó los dichos del dirigente cegetista, que apuntó al eventual acuerdo del Mercosur con la UE, y manifestó que "hay un preconcepto viejo de pensar que Argentina compitiendo con otros países tiene que ser un país condenado a la exportación de productos primarios".



"Hay gente que lo piensa porque se quedó en los años 80", subrayó Cabrera en declaraciones a radio Nacional.



Sostuvo, además, que "no hay ninguna razón para sentirse derrotado de antemano".



"Puede ser que esté genuinamente equivocado o que esté atrasado en la idea de que somos tecnológicamente iguales", consideró el ministro de Producción.



Y agregó: "No entiendo por qué Daer dice eso, necesitamos mayor crecimiento, mayor empleo. Somos el país más cerrado después de Sudán".



Cabrera se expresó así luego de que al encabezar el acto oficial de la CGT por el Día del Trabajador, Daer afirmara que "hoy se cierran las Pymes porque no se pueden pagar ni la luz ni el gas".



El líder de la central obrera también criticó el acuerdo con la Unión Europea y evaluó que "van atraer los productos terminados y el Mercosur solo va a entregar alimentos y materia prima básica".