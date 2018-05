Barrionuevo no descarta intervenir el PJ en provincias y volvió a negar acercamiento a Cristina

El interventor del Partido Justicialista Luis Barrionuevo amenazó con intervenir y nombrar nuevas autoridades en algunas filiales provinciales del sello peronista y volvió a rechazar un acercamiento a Cristina de Kirchner. "No hay posibilidades de reunirme", sentenció.



El gastronómico designado al frente del PJ por la jueza María Romilda Servini reiteró que no tiene necesidad de dialogar con la expresidenta y actual senadora nacional de Unidad Ciudadana, aunque envió un mensaje a los seguidores kirchneristas. "De mi parte no hay posibilidades de que tenga reunirme con Cristina Kirchner, bajo ningún punto de vista. Si todos aquellos que están a su alrededor quieren volver al peronismo y no tienen partido, que lo hagan. De última, ella tendrá que reunirse con los candidatos que surjan del peronismo, no tiene por qué reunirse conmigo ni yo con ella", sostuvo el sindicalista.



Según dijo Barrionuevo a radio La Red, su tarea es "normalizar" el PJ para que arranque el nuevo peronismo. "Esto no era un partido político, era un aguantadero por donde se lo mire. Las anormalidades que detectaron los auditores de la UBA por orden de la jueza están en un informe, que ya está en los Tribunales", enfatizó.



En ese marco, el interventor estimó que en agosto se empezará a conocer algunos nombres de los candidatos que presentará el PJ para 2019. "En 90 días aproximadamente se va a tender a normalizar y ahí veremos quiénes pueden ser candidatos y competir. Tenemos que reponer las ramas del peronismo, como la Juventud o Las 62 Organizaciones", especificó el delegado judicial provisorio.



Barrionuevo anunció una convocatoria para los próximos de 10 días de "técnicos profesionales" de cada una de las "familias" que tiene que ver con la "marcha y el programa" del partido de cara a la sociedad. "Hay muchos que quieren venir a trabajar. Aunque hay una apelación, no nos detenemos, seguimos trabajando", señaló.



Durante la entrevista radial, el líder de la devastada CGT Azul y Blanca admitió que analiza las actuaciones electorales del peronismo en el interior del país, según los resultados de 2017. En esa línea, recordó un viejo anhelo de Eduardo Duhalde y no descartó intervenir PJ provinciales. "Duhalde hace mucho tiempo que pedía la intervención del PJ nacional y él quería y pretendía ser el interventor en la provincia de Buenos Aires. (Pero) por ahora no tengo pensado intervenir absolutamente ningún distrito", amenazó Barrionuevo.



"Estoy abocado en trabajar en los distritos donde perdió el peronismo y no inmiscuirme donde el peronismo tiene la gobernabilidad. Serán los intendentes y gobernadores con los que empezaremos a ver cuáles son los objetivos primordiales y la campaña" para 2019, agregó.



Representados por el Frente para la Victoria, el PJ o algún sello provincial, en las legislativas pasadas el peronismo cayó derrotado en Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, ciudad de Buenos Aires y Neuquén. ¿se animará a tanto?



Al ser consultado sobre la marcha de Cambiemos en la Casa Rosada, Barrionuevo se calzó el traje de sindicalista y ensayó su nuevo perfil opositor. "Históricamente siempre la CGT le ha dado un tiempo a los gobiernos para que ver adecuan la manera de gobernar, vea dónde va y qué rumbo económico le da. Algunos fracasaron a los seis meses o al año. Creo que el gobierno de Macri hablaba de seis meses y, sin embargo, yo mismo dije que necesitaba dos años. No era tan optimista como era el Presidente y sus colaboradores. Ahora pasaron dos años vemos cómo se han acelerado los despidos y el deterioro en los salarios. No veo gestión, este rumbo económico ya lo vivimos antes, este es un modelo que prefiere la timba más que la inversión privada", subrayó, quejoso.



"La plata con la que se endeudado la Argentina se invierte en cloacas y rutas, que tiene que ver con un país de producción, pero está descuidando el bolsillo de la gente, las necesidades como el hambre, y esto lo dicen todas las estadísticas, y por otro lado, tenemos mucha inseguridad", advirtió.