Santángelo: "La tasa de interés es un instrumento imperfecto para calmar las expectativas"

El economista Rodolfo Santángelo consideró que "la tasa de interés es un instrumento muy imperfecto para calmar las expectativas del mercado cambiario", y consideró que seguramente "la tensión siga" en los próximos días.



En declaraciones a radio Mitre, Santángelo opinó que "cambió la política del Banco Central respecto al tipo de cambio" porque "dejamos de tener un dólar libre, donde la oferta y la demanda determinan su precio y empezamos a tener un Banco Central que pretende tener un dólar que no pase de veintipico, vendiendo reservas".



"Quienes tenían Lebacs empezaron a comprar dólares. Y en los últimos días puede haber también repercutido la demanda minorista", explicó sobre la racha alcista de la divisa que ya superó los $ 21.



Al respecto, el economista señaló que "la tasa de interés es un instrumentos muy imperfecto para calmar las expectativas del mercado cambiario". La semana pasada, el BCRA elevó a 30,25% la tasa de política monetaria.



Y agregó: "Cuando más alta la tasa de interés es más difícil tomar crédito. La variable sorpresa del año pasado que generó la reactivación estuvo muy basado en la reactivación de crédito. Fue una sorpresa para todo el mundo". "No me sorprendería que la tensión siga durante los próximos días, ojalá no", estimó.



Asimismo, consideró que el Central "no puede estar vendiendo ni u$s 1.000 millones por semana por más que hay u$s 60.000 millones". "Las reservas lo mejor es no usarlas, es tenerlas en la vitrina como influidor de las expectativas", afirmó.