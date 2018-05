Para Roncaglia, la Justicia muchas veces actúa "más a favor del delincuente que de la sociedad"

El jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, cuestionó al Poder Judicial y consideró que los magistrados "muchas veces" resuelven "más a favor del delincuente que de la sociedad".



"Si una persona es detenida y en su legajo tiene 10 antecedentes por cualquier delito, significa que la Policía intervino y es obvio que la que resuelve la situación procesal es la Justicia", advirtió Roncaglia.



En declaraciones a radio La Red, el jefe policial señaló que "si la persona tiene un montón de antecedentes es porque la policía en su actividad ha dado resultado" y apuntó contra las decisiones judiciales.



"Da la impresión que a veces hay puerta giratoria. Creo que muchas veces se resuelve más a favor del delincuente que a favor de la sociedad y hoy la Justicia tiene que ver ese enfoque. La que está clamando por seguridad es la sociedad", afirmó Roncaglia.



El jefe de la Policía Federal consideró que "hay una deuda pendiente con la sociedad que es brindar más seguridad" y consideró que esa situación no es sólo responsabilidad de los uniformados.



"La inseguridad no es solo un problema de la Policía, es de todos y todos nos tenemos que ocupar. La Policía tiene la obligación de velar por la seguridad de todos, pero necesitamos el apoyo de la Justicia, sino no podemos trabajar", enfatizó.



Además, dijo que el ataque a una Comisaría en La Matanza debe ser un "gran llamado de atención" para los dirigentes políticos y paras las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales.



"Entrar a una dependencia a los tiros e herir a una suboficial, la verdad que es perder todos rumbo. Debemos estar atentos y dinámicos para que no vuelvan a ocurrir hechos como estos, porque son de una gravedad absoluta", señaló Roncaglia.