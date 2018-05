Independiente busca dar el golpe en Brasil y reposicionarse

Independiente encarará un partido importante en su ambición por clasificar a los octavos de final cuando visite esta noche a Corinthians de Brasil, puntero de la zona, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América.







El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Arena do Corinthians, con el peruano Víctor Carrillo como juez principal, quien estará acompañado por sus compatriotas Jonny Bossio y Víctor Báez, y con televisación de Fox Sports.



Corinthians, con 7 puntos, encabeza las posiciones de la zona G, seguido por Deportivo Lara venezolano con 6, Millonarios de Colombia con 4 e Independiente con 3.



El "Rojo" viene con el ánimo en alza en la Superliga Argentina, donde los resultados registrados el pasado fin de semana le permitieron terminar en el quinto lugar de la tabla de posiciones y meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores de 2019.



Los de Avellaneda, que no dependían de sí mismos para entrar al máximo torneo continental del año próximo, le ganaron el sábado pasado a Newell's por 1-0, en Rosario, y luego recibieron ayuda de Unión de Santa Fe, que goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con lo cual ahora son dueños y señores de su destino.



Sin embargo, la historia es diferente en la actual Libertadores, donde hoy, en San Pablo, el equipo conducido técnicamente por Ariel Holan se juega una parada clave para mantener chances de clasificar a los octavos de final, más teniendo en cuenta que en las dos fechas finales enfrenta a Millonarios y a Lara.



Independiente no tiene casi ningún margen de error y, para no depender de ningún otro resultado, al menos, debe sumar un punto ante los brasileños para mantener las chances de avanzar de ronda.



Holan, teniendo en cuenta el estilo de juego ofensivo del "Timao", las amplias dimensiones del campo de juego y la necesidad de sumar, estudia la posibilidad de armar un once inicial para jugar de contragolpe, con una defensa con cinco defensores.



Fabricio Bustos, quien tuvo descanso y no tuvo minutos ante Newell's, sería el lateral derecho, en tanto que Alan Franco, el hispano-venezolano Fernando Amorebieta y Nicolás Figal aparecen como fijas para repartirse la zona central de la defensa y la duda está en el costado izquierdo.



Los candidatos para el puesto son dos jugadores con características opuestas: el uruguayo Gastón Silva, autor del gol de la victoria en Rosario, quien le da más marca al equipo, y Juan Sánchez Miño, con mucha más proyección y peso en ataque.



En el mediocampo, Nicolás Domingo y Diego "Torito" Rodríguez son una fija como dupla de volantes recuperadores y contención, en tanto que no está definido si en la ofensiva serán dos o tres los delanteros.



Martín Benítez y Maximiliano Meza se perfilan como titulares como carrileros por las bandas, aunque no se descarta que Gonzalo Verón esté desde el arranque en lugar del ex-Gimnasia que viene recuperandose de una contractura, en tanto que Emmanuel Gigliotti y Silvio Romero se disputan el puesto de referente de área.



Por su parte, Corinthians llega a este encuentro golpeado por la derrota, la primera en el Campeonato Brasileño, título que defiende, ante Atlético Mineiro (1-0), con lo cual también cedió la condición de puntero a manos de Flamengo.



El técnico del "Timao", Fábio Carille, perdió en la última semana a dos jugadores importantes dentro de su esquema, como el lateral derecho Fagner (lesión en el muslo derecho) y el volante Ralf (operado de una luxación en el hombro izquierdo y que volverá después del Mundial).



Para complicar más el panorama, el entrenador perdió al posible sustituto de Ralf, René Júnior, quien sufrió en el último entrenamiento una lesión de menisco en la rodilla derecha y estará de baja dos meses.



El que si será parte del once titular es el mediocampista creativo Jádson, que venía con algunas molestias físicas y el fin de semana descansó en el encuentro del Brasileirao para llegar en plenitud al duelo con los argentinos.