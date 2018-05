Atlético Tucumán va por un triunfo ante Peñarol que lo deje a un paso de octavos

Atlético Tucumán y Peñarol de Montevideo protagonizarán una final en la fase de grupos de la Copa Libertadores ya que el ganador quedará a un paso de los octavos de final mientras que el perdedor tendrá que pensar en la Sudamericana como nuevo objetivo.







El decisivo "duelo" de la quinta fecha del Grupo C se jugará desde las 19.15 en el estadio Monumental "José Fierro", de la capital tucumana, con televisación de Fox Sports 2 y arbitraje del brasileño Sandro Ricci.



Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con 6 puntos y se ubican un escalón por debajo del líder, Libertad de Paraguay (9), y uno por encima de The Strongest de Bolivia (3), los otros equipos del grupo C, que se medirán el jueves, en La Paz.



El ganador del partido entre argentinos y uruguayos quedará muy cerca de los octavos de final de la Libertadores, aunque igual tendrá que esperar el desarrollo de la sexta y última fecha, en la que Atlético Tucumán visitará a Libertad y Peñarol será anfitrión de The Strongest.



El empate parece favorecer a los uruguayos, dado que actualmente tienen mejor diferencia de gol (+2 contra 0 de los tucumanos) y cuentan con la ventaja de cerrar la fase de grupos jugando de local mientras que los dirigidos por Ricardo Zielinski tendrán que viajar a Asunción para medirse con Libertad.



Tras un comienzo poco alentador por las dos derrotas consecutivas (ante Libertad, de local, y Peñarol, de visitante), Atlético Tucumán logró encauzar el rumbo gracias a las sendas victorias frente a The Strongest, incluyendo una muy festejada en La Paz.



Peñarol, en cambio, fue alternando resultados negativos (dos caídas de visitante) con otros positivos (un par de victorias de local) y con eso le alcanzó por ahora para mantenerse en la pelea por la clasificación.



Ricardo Zielinski, quien en principio repetirá la formación titular que venció la semana pasada a los bolivianos, destacó que "sería inédito clasificar a los octavos de final y queremos lograrlo para darle una alegría a los hinchas".



El entrenador decidió cuidar a los titulares para este partido y el sábado pasado presentó una formación con nueve cambios para enfrentar a Huracán por la Superliga, partido que perdió 3 a 2 aunque estuvo cerca de la igualdad.



Peñarol, que tiene como figura al argentino Maximiliano Rodríguez (ex-Newell's) también cuidó a sus principales figuras el fin de semana, pero eso no le impidió derrotar por 1 a 0 a Progreso, por la 14ta. fecha del Apertura uruguayo.



Este será el cuarto enfrentamiento entre los equipos tucumano y uruguayo en la Copa Libertadores, ya que ambos coincidieron también en la fase de grupos en la edición pasada, y Peñarol se impuso dos veces, mientras que Atlético ganó el restante partido, jugado exactamente hace un año, el 2 de mayo de 2017.