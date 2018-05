Ayala, por desafuero: "Mi único pecado es haber ganado las elecciones en 2017"

La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Chaco) aseguró que "es falsa de toda falsedad" la acusación por la que la justicia chaqueña pidió su desafuero de la Cámara baja y, tras asegurar que no es "jefa de una supuesta banda", pidió a los diputados que rechacen este pedido de desafuero porque "no existe motivo" para impulsar el planteo. Por ahora, se postergó sin fecha una definición.



Al realizar su descargo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analiza el pedido de desafuero y detención enviado a la Cámara baja por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, Ayala aseguró que "es falsa de toda falsedad" la acusación, igual que los delitos de los que se la acusa y recordó que se presentó de forma espontánea ante la justicia chaqueña para que se le tome indagatoria.



En el marco de la reunión, el presidente de la comisión Pablo Tonelli (PRO) precisó que la jueza "remitió una copia digitalizada del expediente que llegó el viernes pasado, el último día hábil antes de la reunión", la cual fue girada a los diputados que integran el cuerpo para su análisis.



"Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito", enfatizó la diputada chaqueña, ex intendente de Resistencia, que agregó que no es "rica ni lícita ni ilícitamente" y tampoco es "jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos años dedicados a distintos rubros".



Tras resaltar que "esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente (Jorge) Capitanich y el gobierno provincial", Ayala precisó que se trata de una causa del año 2014 y que hace referencia a "una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contendores y una camioneta" realizada "bajo las normas vigentes".



A su turno la diputada del PRO, Silvia Lospennato, precisó que la jueza envió una ampliación del expediente "pero no el requerimiento original y tampoco el expediente de la licitación. Se hace referencia a hechos que se dan por probados pero cuya copia no nos fue enviada".



Por su parte, y tras responder las preguntas de sus pares, Ayala reiteró: "Quiero que la jueza me juzgue" y enfatizó: "Mi único pecado es haber ganado las elecciones en 2017", tras lo cual confió que salió en el fin de semana a entregar a los vecinos de Resistencia su declaración jurada "para que no tengan dudas" de su honestidad.