Sujarchuk: "El Gobierno nacional está engañando a la gente"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, participó junto a otros jefes comunales de la comisión de Asuntos Municipales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para debatir acerca de la suba de tarifas de los servicios públicos y de la maniobra del Gobierno nacional que busca amortizar el costo político de su medida trasladando a los municipios una parte de los aumentos, mediante un ítem que actualmente figura en la boleta del servicio de energía eléctrica y que pasará a cobrarse en la boleta de tasa municipal por servicios generales.



"Lo que hace el Gobierno con esta medida es engañar a la gente, porque los municipios no cobramos impuestos sino que ponemos tasas. Desde el momento que se privatizaron las empresas de energía eléctrica los municipios tienen un canon de entre $ 100 y $ 200 dentro de la factura de Edenor y Edesur. Si el gobierno saca ese canon de la boleta de luz y lo traslada a la tasa municipal, el problema para la gente no se soluciona ya que el monto final seguiría siendo el mismo", argumentó Sujarchuk.



Asimismo, el jefe comunal describió la difícil situación social que atraviesa Escobar a raíz de los salvajes aumentos en los servicios: "Los clubes de barrio están complicadísimos, tienen facturas de luz de entre $20.000 y $50.000 y una economía de autosubsistencia que se ve seriamente amenazada. Además, ingresar al beneficio de la tarifa social es un incordio, no nos permiten a los municipios armar el listado".



Sujarchuk también criticó la política económica del Gobierno y destacó que las metas inflacionarias oficiales de cada año terminan muy por debajo de los índices definitivos: "No vi al presidente bajar el impuesto a las ganancias, tampoco lo vi bajando el IVA, y ahora tenemos otro gran problema, ya que todos calculamos la inflación con el presupuesto del 15% y de acuerdo a lo que ya ocurrió en estos primeros meses e incluso a los nuevos cálculos extraoficiales del Gobierno, vamos a estar entre el 20% y el 23%. Si se compara el aumento de las tasas municipales desde 2015, estamos alrededor del 80%, mientras que el aumento de servicios varía entre 400% y 1000%. Es decir, que es casi una estafa que le quieran trasladar el costo político de los aumentos a los municipios. La verdad, con lo que gastó el Ministro de Economía en una cena puedo asfaltar 4 ó 5 calles en Escobar".



Por último, comentó que "el peaje para ir de Escobar a CABA aumentó un 43%, sin embargo las autopistas no se encargan de trasladar a los accidentados, de limpiar las colectoras, no prestan ningún servicio y solo ponen una máquina que te cobra cuando vas y venís. Este Gobierno quiere instalar la idea de que los ciudadanos son los responsables de los aumentos con un supuesto consumo irresponsable. Sin embargo, lo que ocurre es que están dejando a los vecinos sin acceso a los servicios básicos para cualquier ser humano. La realidad es que la demanda social espontánea se multiplicó por cinco y este año por diez. Además, los nuevos vecinos que se acercan no están en sectores de plena vulnerabilidad, sino que pertenecen a sectores asalariados que antes les alcanzaba para subsistir pero ahora no".