Goleador portugués aseguró que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

El delantero portugués de Newell´s Old Boys, Luis Leal, opinó que Lionel Messi le gusta más que Cristiano Ronaldo porque "es un jugador distinto a todos", y lo consideró "mejor porque tiene una forma de jugar que no tiene nadie".



La "Pantera" Leal dijo a la emisora rosarina LT3 que "Cristiano es un gran jugador y en su paso por Sporting no solamente practicaba en la parte técnica, en la que es un jugador extraordinario, sino también se entrenaba mucho en lo físico y en estar fuerte de la cabeza para alcanzar el lugar al que ha llegado".



Leal, un trotamundos del fútbol que jugó en la selección de Santo Tomé y Príncipe, y en equipos de los cinco continentes, se recupera de una lesión en el muslo izquierdo, que lo marginó de los dos últimos partidos, en las derrotas de su equipo contra Boca e Independiente.



En este sentido, el atacante lusitano, quien a fin de mes cumplirá 31 años, anticipó que "estoy mejor, esta semana estoy practicando normal y el sábado voy a estar a disposición para jugar".



Consultado sobre su futuro, dado que su contrato a préstamo vence el 30 de junio y tiene ofertas de dos clubes argentinos y de otro del exterior, Leal sostuvo que está "muy cómodo en Newell´s y mi intención es seguir aquí o en otro club del fútbol argentino, pero primero tengo que pensar en jugar bien los partidos que faltan, después tomarme vacaciones y después habrá tiempo para arreglar todo".