Cromañón: la Justicia liberó al "Pato" Fontanet

El excantante de la banda Callejeros, Patricios Santos Fontanet, quien fue condenado a siete años de prisión por el incendio en el boliche Cromañón, ocurrido en 2004, fue liberado desde el penal de Ezeiza tras haber cumplido más de la mitad de la sentencia, informaron fuentes penitenciarias.



La medida fue adoptada por el juez de Ejecución Penal 1 porteño, José Pérez Arias, tras un pedido de la defensa del músico, quien estaba alojado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel en el marco del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma).



Según los voceros, Fontanet (39) había realizado en los últimos tiempos distintos talleres en prisión, lo que ayudó para que se le redujera su condena y pudiera acceder al beneficio de la prisión condicional, la que se concretó a las 17 de esta tarde.



Allegados al músico señalaron a Télam que "Pato" Fontanet volverá a vivir a la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, el barrio donde nació y se fundó su banda, ya que se encuentra separado de su esposa Estefanía, madre de su hijo, con quienes residía en Córdoba.



Fontanet y el resto de los músicos de Callejeros habían sido detenidos por primera vez en esta causa en diciembre de 2012 por orden de la Cámara de Casación Penal, cuando ese tribunal rechazó los recursos presentados por todos los imputados y ordenó el "inmediato cumplimiento" de todas las penas impuestas.



Pero un año y nueve meses después, en agosto de 2014, la Corte Suprema aceptó un recurso para revisar las condenas impuestas por Casación y aceptó que todos permanecieran en libertad.



No obstante, en abril de 2016 el máximo tribunal rechazó los últimos planteos de las defensa y dejó firme las condenas por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo", oportunidad en la que volvieron a ser detenidos todos los miembros de la banda.



Es decir, Fontanet estuvo en prisión tres años y nueve meses, lo que implica que cumplió poco más de la mitad de la pena impuesta.



El único miembro de la banda que queda preso es el baterista Eduardo Vásquez (43), quien recibió una condena de seis años por Cromañón pero sumó una pena a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei (29).



En tanto, los otros integrantes de Callejeros que habían recibido penas menores ya recuperaron la libertad: el escenógrado Daniel Cardell (40) el manager Diego Argañaraz (40), los guitarristas Maximiliano Djerfy (43) y Elio Delgado (33), el bajista Christian Torrejón (45) y el saxofonista Juan Alberto Carbone (49).



Otros condenados por el caso que también salieron de la cárcel son las ex funcionarias del Gobierno porteño Fabiana Fizbin (54) y Ana María Fernández (50), y Raúl Villareal (60), ex mano derecha del fallecido gerenciador de Cromañón, Omar Chabán (62).



El ex subcomisario Carlos Díaz (50), que pertenecía a la seccional con jurisdicción en el boliche y recibió una pena de ocho años de prisión, es el único condenado en la causa que sigue en prisión.



La tragedia en Cromañón ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba un recital de Callejeros en el predio ubicado en el barrio porteño de Once.



Mientras se entonaban los acordes del primer tema, decenas de jóvenes encendieron bengalas y pirotecnia de la denominada "tres tiros" que provocaron un incendio en la media sombra que recubría el techo del local, lo que generó un humo tóxico que terminó con la vida de 193 personas.



En el juicio que estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 24, los músicos fueron absueltos y el resto condenados a distintas penas, pero luego de la apelación de la fiscalía y los familiares, la Cámara de Casación Penal también halló responsable a Callejeros.



Luego de que se fijaran nuevas penas y después de un largo derrotero judicial, la Corte Suprema las confirmó y comenzaron a cumplirse.