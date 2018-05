El déficit comercial con Brasil cerró en u$s 694 M en abril pero ventas se dispararon 39%

La balanza comercial con Brasil registró en abril un déficit de u$s 694 millones pero con un incremento de las exportaciones que se ubicó por encima del aumento de las importaciones. Esto arrojó una merma en el desequilibrio con las importaciones de 4,4% interanual, lo cual representó el menor incremento del rojo desde enero de 2017.



El freno a la caída estuvo impulsado por un incremento del 39% en las ventas, que alcanzaron los u$s 973 millones y por segunda vez en el año, dicho crecimiento superó al avance de las importaciones, que se ubicaron en torno a los u$s 1.667 millones, reza un análisis difundido por Ecolatina. Las compras al país vecino se incrementaron 22%, por debajo de las suba de las exportaciones.







Desde la consultora Abeceb, señalaron en un comunicado que el crecimiento de las exportaciones es el mayor registro mensual desde junio de 2015. "No solo en el mes a mes quedaron las exportaciones muy por encima de las importaciones, sino que al ver el acumulado del año, por primera vez las ventas al vecino crecen por encima de las ventas", informaron. Las primeras se ubican con una suba de 16,6% mientras que las segundas en torno al 16,1%.







Las importaciones desde el gigante sudamericano alcanzaron "su décimo octavo mes consecutivo con una tasa de crecimiento interanual de dos dígitos", consignaron desde Ecolatina y agregaron que se trata de un "hecho inédito en la historia reciente de la economía argentina".



Asimismo, estimaron que con el cierre del primer cuatrimestre del año, el déficit bilateral superará los u$s 9.000 millones en 2018 ubicándose en un crecimiento del 10% interanual y crecerán por segunda vez consecutiva, algo que no ocurría desde 2010-2011. Sin embargo, las ventas hacia Brasil estarán por debajo de los u$s 11.000 millones, u$s 3.000 millones menos que lo exportado en 2014.



En tanto que Abeceb hizo hincapié en que "la colocación de productos nacionales en Brasil también mostró más dinamismo que el total de importaciones brasileñas", habiendo ganado participación en el país vecino: 7,1% contra 6,5% el año pasado. El comercio bilateral automotriz continua revirtiendo los malos resultados de 2017.



Gráfico Abeceb.



Asimismo, los u$s 6.045millones importados en los primeros cuatro meses del año "son un máximo desde 2011".



"Los principales productos que ingresaron en el mes fueron aceites combustibles, automóviles de pasajeros, mineral de hierro, soja de grano, autopartes, laminados planos, insecticidas, hilos eléctricos, alambre de hierro / acero, motocicletas, calzado y productos de perfumería. Habida cuenta de que el Real se deprecio más de 6% contra el dólar (nominal), es lógico pensar que las importaciones desde allí correrán por encima de la dinámica general", añadieron.



Pese a ello, resaltaron que si bien el déficit con el vecino país entre enero y abril es de 15,5% interanual, hay una "marcada desaceleración mes a mes, por lo que si seguimos con la tendencia que empieza a dibujarse, difícilmente el rojo a fin de año diste significativamente de los u$s 8.600 registrados el año pasado".