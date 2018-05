Los argentinos, ausentes de la final de la final de la Champions tras cinco años

La final de la Champions League, que se disputará el 26 de mayo en Kiev, Ucrania, entre Real Madrid y Liverpool, no tendrá jugadores argentinos, lo que no ocurría desde hace cinco años.



La última definición de Champions en la que no hubo futbolistas argentinos fue en la temporada 2012/13, en Wembley (Inglaterra), entre equipos alemanes: Bayern Munich venció por 2 a 1 a Borussia Dortmund, dirigido por Jurgen Klopp, hoy DT de los "Reds" de Inglaterra.



A partir de allí, cada final contó con participación de jugadores albicelestes:



2013/14: Real Madrid, con Ángel Di María, se impuso 4-1 en el alargue a Atlético de Madrid (entró José Sosa y el DT ya era Diego Simeone).



2014/15: Barcelona, con Lionel Messi y Javier Mascherano, le ganó 3-1 a la Juventus de Carlos Tevez (e ingresó Roberto Pereyra).



2015/16: Real Madrid venció por penales, tras empatar 1 a 1, a Atlético de Madrid, en el que jugó Augusto Fernández (como DT seguía Simeone).



2016/17: Real Madrid goleó por 4 a 1 a la Juventus de Gonzalo "Pipita" Higuaín y Paulo Dybala.



Esta vez, lo ya citado, definirán Real Madrid, que el martes eliminó a Bayern Munich; y Liverpool, que este miércoles dejó en el camino a la Roma, único equipo de los cuatro semifinalistas con argentinos (Diego Perotti, Jonathan Silva y Federico Fazio).