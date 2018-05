Wall Street retrocede un 0,7%

Los precios de las acciones bajaban pronunciadamente el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, ante el pobre desempeño de empresas financieras y las de atención médica.



El índice Standard & Poor's 500 perdía 17 unidades (0,7%) para ubicarse en 2.618, mientras el promedio industrial Dow Jones perdía 181 (0,7%) a 23.748 y el tecnológico Nasdaq cedía 43 (0,6%) a 7.057.



Subían los precios de los bonos. El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años bajaba a 2,95%.



• Brasil



La Bolsa de San Pablo se mantiene en baja y su principal indicador, el Bovespa, cedía 0,52%, hasta los 84.104,81 puntos.



En tanto, el dólar caía 0,17% y se cotiza a 3,5457 reales por unidad de la divisa estadounidense.



• Europa



Las principales bolsas operan dispares este jueves, al día siguiente de una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que no cambio los tipos de interés y dejó dudas sobre la inflación.



De esta manera, los mercados activan el freno, como sucedió al cierre de ayer en Wall Street. Los nuevos roces comerciales entre EEUU y China tampoco ayudan a mejorar el clima inversor.



Cabe recordar que la Fed mantuvo los tipos sin cambio, a la espera de un posible repunte en junio, si bien lanzó un mensaje más cauto sobre las presiones inflacionistas que habían puesto en guardia a los mercados. Prueba de ello es que el interés del bono a diez años de EEUU vuelve a cotizar por debajo del 3%.



• Asia



Las acciones chinas subieron el jueves, ayudadas por un alza durante la tarde de los papeles de firmas tecnológicas, en medio de la anticipación por el arribo de una delegación estadounidense a Pekín para sostener charlas cruciales sobre aranceles comerciales y otros asuntos.



El índice de acciones chinas favoritas CSI300 avanzó un 0,8% a 3.793 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái ganó 0,7% a 3.100,86 puntos.



En el referencial de títulos preferentes, el segmento de finanzas sumó 0,5%, el sector de bienes de consumo subió 1,2% y el subíndice de inmobiliarias cayó 0,2%.



Tras la llegada de la delegación estadounidense a Pekín el jueves, medios estatales dijeron que China resistiría la intimidación de Estados Unidos si es necesario, pero que era mejor aclarar posturas en una mesa de negociación.



Es poco probable que las conversaciones lleven a un acuerdo para modificar fundamentalmente las políticas económicas de China, aunque en el corto plazo se podrían tomar medidas que aplacen la intención de Estados Unidos de imponer aranceles por unos u$s 50.000 millones en exportaciones chinas.



En tanto, Tokio no operó por feriado.