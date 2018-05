Polémica en Boca por un "like" de Gago a un mensaje que critica a Guillermo

Boca logró un valioso empate en Barranquilla frente a Junior que le permite llegar a la última jornada de la Libertadores con posibilidades de avanzar a octavos de final. Sin embargo, el rendimiento del equipo no convence y genera varias críticas en el mundo Boca.



Una de las reacciones en la red que más sorprendió fue la de Fernando Gago, quien le puso "me gusta" a un mensaje contra el rendimiento de sus compañeros: "Increíble lo de Guillermo en buscar el empate, eran malísimos los colombianos, estaba para ganarlo".



No se sabe si se trató de un error o no, pero el volante rápidamente lo destildó. ¿Se le habrá escapado la crítica sin medir las consecuencias o se trató simplemente de un error?