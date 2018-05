Braun, sobre corrimiento de metas: "Subestimamos el pase de la devaluación a la inflación"

Braun sostuvo que si se quisiera bajar la inflación en seis meses se podría hacer, pero eso tendría a un costo económico y social "muy elevado" y "el Gobierno cree que ese no es el camino que hay que tomar" porque hay que realizarlo de "manera gradual".

El secretario de Comercio, Miguel Braun, reconoció que el cambio de las metas de inflación se dio a fines de 2017 porque el Gobierno subestimó el pase de la devaluación y el impacto de las tarifas a los precios.



"El propio Banco Central lo explica muy bien: subestimamos el pase de la devaluación a la inflación y subestimamos el impacto de las tarifas en la inflación general", dijo el funcionario al ser consultado sobre lo que causó el cambio de metas.



"Entendemos que hemos generado expectativas en torno a bajar la inflación y entendemos que quizás el ritmo no es el que mucha gente querría ver pero estamos convencidos que estamos en el camino correcto para ir bajándola de a poco", dijo Braun en declaraciones a radio Metro.



El funcionario consideró además que "sea cual sea el origen" de la inflación hay que en el país, se necesita un Banco Central sólido, independiente y con metas claras, que use los instrumentos de la política monetaria para ir bajándola porque "eso es lo que se vio en los últimos 30 años en todo el mundo".