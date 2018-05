Vanoli: "Si no se revierten estas políticas irracionales, los problemas se van a profundizar"

El expresidente del Banco Central durante la última etapa del kirchnerismo, Alejandro Vanoli, opinó sobre la escalada del dólar y la estrategia económica y financiera del Gobierno y consideró que "si no se revierten estas políticas irracionales, los problemas se van a profundizar".



En diálogo con Radio 10, Vanoli sostuvo que "el Gobierno todavía tiene margen porque recibió un país desendeudado pero si no revierte estas políticas irracionales, los problemas financieros y económicos se van a profundizar".



"Veo la suba del dólar con mucha preocupación. En enero dije ´ojo con el clima internacional´. Cada vez que esto pasa, los países que dependen de la deuda empiezan a tener problemas", dijo el extitular del BCRA. "Es sólo el síntoma de una economía que no crece y expectativas que no se concretan. Lo más preocupante es un déficit de cuenta corriente, entonces países como la Argentina hoy están sufriendo este ataque especulativo", remató.



Asimismo, Vanoli señaló que "hay un diagnóstico equivocado en el Gobierno, con un presidente que dijo que los precios estaban a 15 y que la devaluación se iba a ajustar a los precios. Después eliminaron la responsabilidad a los exportadores a ingresar las divisas y hoy están faltando". Y añadió: "También dijeron que la inflación iba a ser del 8%, tuvieron luego que subirla al 15% y las especulaciones reales coinciden en que la inflación estará más cerca del 25% que del 20%".



"Este gobierno ningunea los problemas económicos y omite problemas históricos de la Argentina. Está ciego ante problemas que afectan a todos los argentinos y nos están llevando a una situación muy compleja, con las importaciones sin control", concluyó.