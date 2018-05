El dólar se dispara 51 centavos y quiebra la barrera de los $ 22

El dólar trepa 51 centavos este jueves a $ 22,03, su nuevo récord intradiario, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, mientras que el Banco Central intenta ponerle un techo con nuevas intervenciones puntuales.



Es en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa escala 62 centavos a $ 21,81.



Ayer, el dólar minorista aceleró su tendencia alcista en el inicio de mayo y tocó un nuevo máximo histórico de $ 21,52, al dispararse 62 centavos pese a la intervención del Banco Central.



El billete, de esta manera, registró su mayor suba desde el 28 de diciembre, el día en que se anunció el nuevo esquema de metas de inflación, cuando se disparó 67 centavos a $19,46.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue escaló el miércoles 50 centavos al récord de $ 21,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, saltó 63 centavos a $ 21,29.



El avance del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el que la divisa subió 66 centavos a $ 21,20, pese a que el Banco Central salió a intervenir con ventas para ponerle un techo cuando la moneda norteamericana operaba a $ 20,90.



La entidad que conduce Federico Sturzenegger vendió u$s 504,5 millones, un volumen sensiblemente inferior al promedio de u$s 1236 millones de las últimas tres jornadas. El volumen diario cayó un 39% a u$s 1.132 millones con respecto al cierre previo.



Además de los factores internos, la plaza local se puso a tono con el resto de los mercados internacionales, en el que la moneda norteamericana registró fuertes avances en los últimos días (este miércoles, el dólar trepó un 1,3% en Brasil, un 1,1% en Colombia, un 0,8% en Chile y un 0,1% en México).



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a un promedio del 30,00 % TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron 184 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el viernes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron al plazo de 14 días a 31,50% TNA, y la de 77 días al 32% TNA.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.030 millones, más del 40% se operó en mayo a $ 21,79 con una tasa de 35% TNA. Como dato destacado es que recién en esta rueda se cerró de operar el mes de abril a $ 20,9830. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 24,90 con una tasa de 26,22 % TNA. Los plazos subieron en promedio más de sesenta centavos, en sintonía SPOT.



Por último, las reservas del BCRA disminuyeron este miércoles u$s 625 millones hasta los u$s 55.998 millones.