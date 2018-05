River pisó fuerte en Colombia y ya piensa en la próxima fase

River Plate se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores, al vencer como visitante a Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, por 1 a 0, en el marco de la quinta fecha del Grupo D del certamen.



El único tanto del encuentro, desarrollado en El Campín de Bogotá, fue anotado por el delantero Lucas Pratto a los 23 minutos de la etapa inicial.



Con la victoria, River quedó al frente de la zona con 11 puntos, seguido de Flamengo de Brasil (6), Santa Fe (4) y Emelec de Guayaquil, Ecuador (1). Brasileños y ecuatorianos completarán la jornada el 16 en Río de Janeiro.



La apuesta táctica de Marcelo Gallardo rindió sus frutos en el primer tiempo, porque la línea de 5 le dio a su equipo solidez en el fondo -con la indiscutible contribución de la tibieza del local- y el ingreso como titular de Juan Fernando Quintero lo dotó de fútbol.



"Juanfer" manejó los hilos de River de tres cuartos hacia adelante, jugando y haciendo jugar; y aunque no siempre tuvo superioridad numérica en el ataque, fue inteligente y preciso para encontrar espacios.



Así gestó el gol en la etapa inicial, a los 23 minutos, cuando dio un pase exacto para la definición de Pratto -entrando al área por la derecha-; y así mostró el camino para otras oportunidades: un tiro libre propio que sacó al córner Robinson Zapata, un remate apenas desviado de Gonzalo Martínez y un mano a mano de Gonzalo Montiel que logró rechazar el arquero local.



También fue bueno lo del uruguayo Marcelo Saracchi en el ida y vuelta por la izquierda y lo de Enzo Pérez sobre el sector derecho del mediocampo.



Independiente Santa Fe solamente tuvo una chance clara, y la resolvió estupendamente Franco Armani, que rechazó en gran reacción un cabezazo de Baldomero Perlaza.



River, por el desgaste físico, se desdibujó en el complemento. E Independiente Santa Fe, a pesar de sus dificultades para progresar en el campo con juego elaborado, empezó a acercarse con mayor asiduidad al arco visitante.



El primero en llevar peligro fue John Pajoy, a los 13, cuando sacó un buen zurdazo ya adentro del área que se fue apenas por arriba del travesaño.



Gallardo no esperó más para intentar una reacción: mandó a la cancha a Rafael Santos Borré por Martínez (flojo); y a Ignacio Fernández por Quintero, que ya no tenía peso en la construcción colectiva ni aparecía con maniobras individuales.



No hubo caso. El conjunto bogotano siguió dominando y sumando algunos méritos para el empate y casi lo logra a los 25, cuando Lucas Martínez Quarta despejó sobre la línea un tiro de Wilson Morelo que ya había superado a Armani.







Y el propio Morelo desperdició otra opción a los 37, cuando "pifió" un remate, en el medio del área y sin marcas, tras un córner.



La ineficacia en la definición fue socavando la esperanza del conjunto colombiano y River, más tranquilo en los pasajes del final, este River renovado tras aquella victoria sobre Boca Juniors en la Supercopa Argentina, se aseguró su boleto para la próxima instancia de la Libertadores.



En la sexta y última fecha del grupo, el miércoles 23 desde las 21.45, River recibirá en el Monumental a Flamengo e Independiente Santa Fe visitará a Emelec.