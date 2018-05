Lavagna: "Nuestro proyecto plantea poner razonabilidad al aumento de tarifas"

El diputado nacional Marco Lavagna afirmó que el proyecto elaborado por los equipos del Frente Renovador-UNA y Argentina Federal plantea "poner un grado de razonabilidad al aumento de tarifas".



"Planteamos poner un grado de razonabilidad al aumento de tarifas. No creemos que haya que congelar ni retrotraer todo, pero tampoco aceptar que se sigan haciendo este tipo de aumentos sin que esté acompañado por el salario. El principal punto es que las tarifas no aumenten más que los salarios", precisó.



El proyecto Tarifas Razonables, que tiene como objetivo que los aumentos en los servicios públicos no superen los salarios, obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ser tratado en el recinto el miércoles próximo.



En declaraciones radiales, el legislador añadió que "el segundo punto tiene que ver con cómo hacemos para alivianar los impuestos en las tarifas. El tercer punto es cómo incluir la tarifa social en una ley. El cuarto punto es que se pueda controlar el grado de inversión de las empresas prestadoras de servicio, porque si no terminamos teniendo servicios muy caros con una calidad muy mala".



Consultado por la acusación del gobierno de que es un proyecto demagógico con costo fiscal alto, el referente económico del Frente Renovador aseguró que "la situación fiscal es complicada, nosotros lo vemos, con lo cual hay que consultarlo. Pero tampoco se puede pretender seguir con estos ritmos de ajustes si el gobierno no cumple con la parte que les correspondía, que es lo que habían prometido, que tendríamos un país en crecimiento, con una inflación entre el 8% y el 12%, y todos sabemos que no se va a cumplir y estará cerca del 25%".



"En un contexto donde ellos no cumplen los supuestos básicos que los llevó a hacer el aumento tarifario, deben cambiar los parámetros para no seguir afectando a la gente. Nos hubiera gustado hacer algo más agresivo en términos de bajar más las tarifas, pero vimos la parte fiscal, por eso fuimos por una opción más razonable. Llegamos a una fórmula que no es demagógica y el gobierno no tiene que ponerse en víctima", indicó.



Sobre el dictamen logrado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el legislador afirmó: "El dictamen fue firmado por casi toda la oposición, menos por la izquierda, que presenta sus dictámenes. Todavía habrá trabajo, en el recinto puede sufrir modificaciones adicionales el Proyecto, y esto es muy habitual que pase. La media sanción podría estar saliendo relativamente pronto en Diputados".