Amplían causa contra De Vido por supuesto enriquecimiento y ordenan investigar a sus hijos

El juez federal Luis Rodríguez pidió informes a la AFIP, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el detenido ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, y su familia, al hacer lugar a un planteo de la fiscal del caso Alejandra Mángano para ampliar la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito hasta diciembre de 2015.



Además el juez aceptó incluir en la pesquisa a los hijos del ex funcionario, algo que la fiscalía había pedido el 9 de marzo pasado en un dictamen donde se sostuvo que debía investigarse a De Vido durante todo su paso por la función pública y no sólo hasta el 2007 (como era la imputación inicial) y además incluir a sus tres hijos para determinar si su patrimonio tiene justificación acorde a sus ingresos.



El juez, según fuentes judiciales, hizo lugar al pedido y amplió la investigación para lo cual libró oficios a los organismos públicos mencionados para reunir información y luego entrecruzarla.



Hasta ahora, De Vido y su esposa eran investigados por el incremento de su patrimonio sin aparente justificación desde 2003 al 2007, pero la fiscal amplió la imputación hasta diciembre de 2015.



Una pericia contable ya entregada al juzgado arrojó que, hasta 2007, De Vido no podría justificar un millón de pesos de su aumento patrimonial.



La fiscal Mángano requirió en marzo medidas de prueba referidas al patrimonio de sus tres hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido, algo que ya fue ordenado por el juez Rodríguez.



A la AFIP se le pidió el envío de las declaraciones juradas de impuestos, ganancias, bienes personales de los hijos de De Vido.

La esposa del ex funcionario, Alessandra Minnicelli, ya estaba imputada en la causa.



Además la fiscal pidió al juez evaluar como parte de "una misma maniobra delictiva" el resultado de las pruebas que ya se ordenaron en una causa vinculada que se tramita de forma conexa, en la que se investiga a una ex empleada de la familia, por el incremento de su patrimonio, con la sospecha de que pudo actuar como testaferro de la pareja.



La Cámara Federal porteña le ordenó al juez el mes pasado que cite a declaración indagatoria a la ex empleada de la familia y a todos los imputados en esta parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de la mujer, pero Rodríguez todavía no dispuso esta medida.