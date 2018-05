ETA ratificó su disolución, pero Rajoy dice que es "propaganda" para buscar impunidad

El jefe del gobierno español Mariano Rajoy advirtió a la organización separatista vasca ETA que no debe esperar impunidad por su inminente disolución que pondrá fin a la última insurrección armada de Europa occidental tras décadas de violencia.



"Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes", advirtió el dirigente conservador que ha rechazado cualquier diálogo con la banda tras su llegada al poder en 2011.



"No consiguió nada cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue liquidada por las fuerzas de seguridad y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda", añadió en un acto en Logroño, cerca del País Vasco.



Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, acusado de reprimir la cultura vasca, ETA dejó una estela de violencia con al menos 829 personas muertas a lo largo de cuatro décadas en su campaña por la independencia del País Vasco y Navarra.



Catalogada como grupo terrorista por la Unión Europea, ETA mató en atentados con bomba o tiros en la nuca a políticos, policías, militares, juristas y civiles, y también recurrió a secuestros y extorsiones.



Pero golpeada por los sucesivos golpes policiales y ante el rechazo generalizado de la población, la organización renunció en 2011 a la violencia y el año anterior aseguró haber entregado sus armas a las autoridades francesas.



El miércoles ya se había difundido una carta fechada el 16 de abril en que ETA aseguraba que "ha disuelto completamente todas sus estructuras" y que "ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función" para propiciar "un nuevo ciclo político".



La carta estaba dirigida a personalidades que mediaron para poner fin a la violencia, como el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan o el exlíder del Sinn Féin irlandés Gerry Adams.



Este jueves, ETA anunció formalmente en un comunicado el "final de su trayectoria" y el "desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras".



El comunicado señala que la militancia ha "ratificado" la propuesta de la dirección de "dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización".



En consecuencia, la organización separatista "da por concluida toda su actividad política" y "no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores".



Además del comunicado, ETA difundió un video en el que se escucha la voz de los históricos etarras Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera y Marisol Iparraguirre, leyendo en euskera (lengua vasca) y en castellano la declaración.