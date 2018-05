Pampa recompra acciones por u$s 200 millones y TGS rescata ON por u$s 74,3 millones

La petrolera Pampa Energía inició su proceso de recompra de acciones propias por hasta u$s 200 millones, en tanto que Transportadora Gas del Sur (TGS) rescatará obligaciones negociables (ON) emitidas por la compañía por u$s 74,3 millones, comunicaron ambas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), según se informó hoy.



Por su parte, Petroquímica Comodoro Rivadavia postergó para el 8 de mayo próximo la emisión de sus ON Clase 1 a tasa fija con vencimiento en 5 y 7 años, por un valor nominal de u$s 300 millones, ampliables hasta u$s 400 millones.



El Directorio de Pampa Energía aprobó la recompra de acciones propias hasta u$s 200 millones, que no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social actualmente en cartera de 5,4 millones de acciones.



También estableció que se pagará hasta un precio máximo de $ 50 por acción ordinaria que cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y de U$S 60 por ADR (certificado de depósito de acciones) que cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York.



El proceso se hará en un plazo máximo de 120 días corridos, a partir del 30 de abril último, sujeto a cualquier extensión del plazo que sea resuelto por el Directorio.



Asimismo, la empresa determinó que "estando vigente el programa de recompra, directores, síndicos y gerentes de primera línea no podrán vender acciones de su propiedad o que administren directa o indirectamente durante el plazo correspondiente".



Desde el lunes pasado, Pampa Energía ya compró 212.000 ADR, por los que pagó entre u$s 56,13 y u$s 57,21, totalizando u$s 12.038.969.



Por otra parte, TGS decidió el rescate de la totalidad del remanente de las ON Clase 1 en circulación por U$S 74.336.487,50 emitidas originalmente por un valor nominal de u$s 255.451.506 a una tasa fija del 9,625% y con vencimiento final el 14 de mayo de 2020.



Las ON serán rescatadas el 1 de junio próximo a un precio equivalente al 104,813% del valor nominal en circulación con más los intereses devengados, si los hubiera, hasta la fecha de la operación.