Peña volvió a hablar sobre el dólar: "El BCRA está a cargo de la situación"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reafirmó que hay "un Banco Central que tiene independencia" para "poder afrontar esta situación de volatilidad" cambiaria, y ratificó que se "trabaja para seguir logrando la baja de la inflación, con una meta del 15 por ciento para este año y del 10 para el que viene y 5 para el año siguiente".



En una rueda de prensa en Casa de Gobierno, tras una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña pidió "tranquilidad", al tiempo que dijo que "el Banco Central es el que tiene la potestad para analizar las variables que tiene como recursos, que pueden ser las tasas o la intervención. Pero eso se lo dejamos a ellos que están a cargo de la situación".



"Las situaciones de volatilidad no nos tienen que asustar: tienen que ser parte del aprendizaje de vivir con un tipo de cambio flotante", dijo en diálogo con los periodistas acreditados.



"Si no tuviéramos la flotación u no hubiera correcciones tendríamos atraso cambiario que afectaría al empleo y la producción", añadió.





Marcos Peña fue el portavoz luego de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.



Mientras Peña hablaba, el dólar trepaba 51 centavos y quebreba la barrera de los $22, su nuevo récord intradiario, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, mientras que el Banco Central intenta ponerle un techo con nuevas intervenciones.



Es en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepa 30 centavos a $ 21,50 en las primeras operaciones de la rueda.



En la jornada del miércoles, el dólar minorista aceleró su tendencia alcista en el inicio de mayo y tocó un nuevo máximo histórico de $ 21,52, al dispararse 62 centavos pese a la intervención del Banco Central.



El billete, de esta manera, registró su mayor suba desde el 28 de diciembre, el día en que se anunció el nuevo esquema de metas de inflación, cuando se disparó 67 centavos a $19,46.