Abram: "El BCRA tiene que seguir interviniendo con venta de reservas y subiendo la tasa de interés"

La fiebre del dólar (ayer alcanzó en el cierre su máximo histórico en $ 21,52) sigue dando que hablar con una escalda que hasta el momento no encuentra techo pese a las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario con la venta de reservas y la suba de tasa de interés de política monetaria fijada el último viernes en 30,25. En ese marco, el titular de Libertad y Progreso, Aldo Abram, analizó la corrida cambiaria y advirtió que el BCRA "tiene que seguir interviniendo con la venta de reservas y subiendo la tasa de interés" de política monetaria.



Para el economista, la autoridad monetaria debe continuar con su aparición en el mercado para "convencer a los argentinos de que va a defender el valor del peso".



"Claramente no va a ser fácil porque ha perdido credibilidad. Tiene que seguir vendiendo reservas porque para eso las compró, para defender el valor del peso", insistió al tiempo que agregó que si el Central pierde la confianza, no puede generar garantías de estabilidad monetaria y cambiaria.



En ese sentido, Abram consideró que el BCRA tiene que utilizar todos los instrumentos como para frenar la corrida cambiaria. "Es más, hay que ganarle a la corrida y volver a hacer bajar el precio del dólar", añadió.



El especialista destacó que la decisión del Gobierno de corregir el rumbo económico a través de un método gradualista conlleva el riesgo de que el país sea más propenso a ser afectado por las crisis internacionales. "Hoy hay algún temor en el mundo por cómo va a evolucionar el mercado de crédito internacional y nosotros obviamente estamos sufriendo las consecuencias. Se había advertido que esto era consecuencia del gradualismo", afirmó.



Asimismo, el titular de Libertad y Progreso enumeró alguno los problemas que incidieron en la el rally alcista de la divisa norteamericana como haber incluido en la reforma impositiva el impuesto a las Ganancias a la renta financiera. "Los extranjeros no se iban a quedar acá en esas condiciones y lamentablemente estamos perdiendo miles de millones de dólares por esa medida", consideró.



Por último, dijo que el Banco Central, luego de una salida exitosa del cepo cambiario en diciembre de 2015, priorizó durante el resto de su gestión "licuar" los problemas que genera un Estado enorme como por ejemplo el del déficit fiscal. "Emitir para aumentar el crédito interno o para financiar al Gobierno, o emitir para sostener el tipo de cambio hizo que no se priorizara cumplir con las metas de inflación para defender al peso", concluyó.