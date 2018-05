Tras una recuperación de meses, 9 pingüinos que sufrían desnutrición regresaron al mar

Nueve pingüinos magallánicos que habían sido socorridos por cuadros de desnutrición y de alta carga parasitaria regresaron al mar.



Las aves, de una especia considerada en situación de casi amenaza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), habían sido auxiliadas por el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.



Es un ave que nidifica y reproduce en la Patagonia argentina y chilena entre los meses de septiembre y marzo. Al contrario de lo que popularmente se cree, la especie no vive sólo en zonas de bajas temperaturas: a partir del mes de abril migra al norte hacia las aguas más cálidas de Uruguay y el sudeste de Brasil.







Los nueve pingüinos que regresaron al mar pudieron hacerlo luego de recuperarse de cuadros de desnutrición y de alta carga parasitaria. Situaciones que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes en nuestras costas. Una posible hipótesis que explicaría estos cuadros sería la dificultad de encontrar alimento suficiente durante sus procesos migratorios. Así, ante la falta de nutrientes, sus sistemas inmunológicos se debilitarían y se volverían vulnerables a diversas patologías.



Es importante señalar que dado que el pingüino magallánico vive en grupos, cuando un animal llega al Centro de Rescate, permanece allí hasta que se forme un grupo con otros pingüinos también rescatados. Una vez constituido un grupo y luego de finalizado el proceso de rehabilitación de todos, son regresados al mar.



Este grupo, que se suma a los más de 2.150 pingüinos rehabilitados por Mundo Marino, fue reintroducido ante la mirada de expertos en conservación de la fauna de toda la Región, quienes viajaron a San Clemente del Tuyú en el marco del 25° congreso anual de ALPZA, encuentro en el que se debaten estrategias para la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la educación ambiental.



"El mar nos brinda mensajes cuando encontramos animales en estas condiciones. Y todas las señales nos indican que estamos teniendo problemas más graves de los que se ven a simple vista, especialmente aquellos vinculados tanto a la contaminación por hidrocarburos o plásticos como a la sobrepesca", explicó Karina Álvarez, bióloga responsable del área de Conservación de la Fundación Mundo Marino.



Además, agregó, "la tarea de reinsertar animales marinos y difundirlo no sólo es importante, en este caso, por los pingüinos rescatados, sino por el mensaje que nos ayuda a transmitir a la comunidad: tenemos un problema y debemos cambiar conductas para contenerlo".



•¿Qué hacer si se encuentra un pingüino en las costas de la provincia de Buenos Aires?



Los pingüinos no suelen salir a estas playas, si lo hacen significa que requieren ayuda. Ante esa situación: comunicarse de manera urgente con personal idóneo, no mojarlos, no tocarlos, no alimentarlos y, con respeto, alejar a los curiosos. El número de teléfono del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino ante urgencias es el (02252) 43-0300.