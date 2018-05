Cómo reaccionaron los analistas de la city en otra jornada de furia verde

El dólar sigue sin encontrar su techo y registró la mayor suba desde la salida del cepo. En otra jornada desconcertante, el billete verde se disparó un 7% alcanzando un récord de $ 23. Como era de esperarse, la nueva disparada del dólar no pasó inadvertida en la city porteña y una ola de críticas contra el Banco Central no se hizo esperar.



"Se subestimó la corrida y lo que implica tener la cuenta de capital abierta en un contexto de desarme de carteras", sostuvo Martín Alfie a través de su cuenta en Twitter. El economista Jefe de la consultora Radar apuntó contra la mesa del Central al considerar que "se administraron erráticamente y a destiempo las herramientas de tasa y reservas". En ese contexto, el analista señaló que "no parece haber sido el mejor manejo de una corrida por parte del BCRA".



Otro de los analistas que disparó contra el Central fue German Fermo quien señaló que "las autoridades monetarias y económicas del país deben hablar e indicar un rumbo". El director del MBA de la UCEMA consideró que "están enloqueciendo al mercado es la incertidumbre y el silencio".



Quien no ahorró críticas contra la entidad que conduce Federico Sturzenegger y las autoridades del equipo económico fue Leonardo Svirsky de Bull Market Brokers Sales & Trading. "Se supone que tenemos el mejor equipo económico de los últimos 50 años, menos mal, porque así no llegamos muy lejos" lanzó el analista financiero. Fiel a su estilo irónico, Svirsky pidió: "Jueguénsela fuerte al cierre o renuncien ya, incompetentes".



Por su parte, Christian Buteler sostuvo que "el mundo no discute los movimientos de monedas, son lógicos y normales". En ese contexto, el analista financiero consideró que "es un caos con tu moneda" y que "el principal responsable es el BCRA". En tanto, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, calificó la jornada de este jueves como "tremenda" al señalar que "esta pendiente (por la abrupta suba del dólar) en un solo día, sólo en las peores épocas".





